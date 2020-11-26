好市多驚見「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味　他驚：多一個0？

▲11萬的木椅。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多常常有價格優惠的商品，很多新奇的進口產品也會引發討論度。一名男子最近逛好市多意外看到一張木椅，內含一塊黑色椅墊與背墊，乍看之下平凡無奇，但一往旁邊瞄到售價卻嚇傻了，這張椅子竟然要價11萬元！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，「貧窮限制了我的想像力，店家是不是多打了一個零？」這張中規中矩的木椅並沒有過多設計，只用幾根細細的木頭支撐起來，上頭的椅墊也沒有其他花樣，就是一張簡單又樸素的椅子。

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▲尊爵木椅近照。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



不過，一看到旁邊的標價就讓原PO傻眼了，上方寫著大大的「$109,999」，一張木頭椅子竟要價11萬元，他嚇得仔細看了產品介紹，原來這張椅子是丹麥品牌，由知名設計師打造，且坐墊是手工編織的紙纖維，胡桃木材表面有進行油裝處理，還符合人體工學，據傳國外賣更貴，是一張高級昂貴的殖民椅。

天價曝光後網友紛紛朝聖，「好市多賣的算便宜，國外快3000美金」、「聽說買15張殖民椅就可以買遊艇」、「剛去南屯店朝聖，在一樓看到本尊」、「我覺得這跟我阿嬤家的舊椅子有87分像」、「多一個零我還是覺得貴，我太貧窮了我」、「好有深度的一張椅子，可惜我是膚淺的人。」