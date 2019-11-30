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Uber條款明上路！今早湧百名司機搶掛牌　駕駛：凌晨3點就來排

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▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者陳涵茵攝）

▲Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者陳涵茵攝）

記者李宜秦、許展溢／台北報導

Uber條款的「汽車運輸業管理規則」第103-1條明日正式上路，明日起租賃車只能坐一小時以上的生意，否則可罰9000元到9萬元。網路叫車平台自救會指出，為了順利替Uber轉換為計程車，今早9點起就有破百名司機在車牌開通中心排隊，並繳銷租賃車的車牌、驗車後，再掛上多元計程車的車牌。

請繼續往下閱讀...

網路叫車平台自救會指出，由於明日Uber條款正式上路，租賃車司機須先繳銷車牌，驗車後才可掛上多元計程車的車牌，因為很多Uber司機都還沒轉換車牌，為了紓解人潮，開通中心等特別在周末加班。

自救會表示，今日上午9點就已聚集超過200名司機，最早甚至有司機在凌晨3點就來排隊，由於開通中心一天約只能消耗300名司機的業務，司機擔心領不到牌因此都很早來排隊。

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

自救會成員指出，申請期限今天不是最後一天，只是交通部開罰期限是12月1日，今天這段期間若沒順利轉乘，就無法上線，對司機的影響天數也會愈多。以台北司機來看有7千多人，截至目前已有2千人申請開通，能正式上線。另外，很多司機卡在監理業務、貸款等問題，也會影響申請程序。

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

▲▼Uber條款將上路，司機申請多元計程車的掛牌。（圖／記者許展溢攝）

為了搶申請，有司機凌晨3點半就過來排隊，不過現場部份司機抱怨，有的人可以先進去，有的人不行，據了解，不少人不知道可以事先網路預約。馬先生表示，自己是5點半來，前面就排的跟什麼一樣，希望趕快申請通過，就可以趕快上線。

記者到現場直擊，目前才正要開放前10名入場，而這10名是因為車隊有發放問卷，有先填的人就可先進去。自救會成員表示，目前排隊申請的人數比前2天多，預計等等就會停止發放號碼牌，前天是發到下午4點，昨天是到2點，不過明天星期日也有開放。

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