百名Uber司機急轉行！車牌數供不應求　司機嘆：應開放線上申請

▲Uber司機排隊登記掛牌。（圖／記者邱顯燁攝）

記者李宜秦／台北報導

被稱為「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第103-1條明天正式上路，明起租賃車只可承接一小時以上的生意，否則可罰9000元到9萬元。為順利轉換成多元計程車，今有上百名Uber駕駛排隊掛牌。有司機表示，車牌數量短缺，銀行貸款又拖延時間，所以拖到今天才能來領牌，而且只有內湖一處可申請開通領牌，也沒有線上申請，模式很沒效率。

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交通部修正《汽車運輸業管理規則》，屆時Uber若繼續與租賃業者合作，須以小時作為起租單位，Uber司機將有兩條路可以選擇，包括轉行改開計程車，或是繼續與租賃業者合作。原訂罰則10月上路，但因為司機反應來不及轉行掛牌，因此延至12月1日開始開罰。

網路叫車平台自救會指出，Uber司機若要轉開多元計程車，須先繳銷租賃車車牌，進行驗車後，才可申請開通，掛上多元計程車的車牌。由於很多司機都還沒順利掛牌，本周末開通中心特別加班，替司機開通掛牌。

▲Uber司機排隊登記掛牌。（圖／記者邱顯燁攝）

自救會表示，今日上午9點就已聚集逾200名司機，有人甚至在凌晨3、5點就去排隊。有司機表示，自己是凌晨5點來排隊，也只領到24號號碼牌。10點開始開通業務後，一小時則約消耗170人。

Uber司機葉小姐說，他們夫妻倆都是以開Uber維生，11月時聽說開罰的消息，才開始很緊張積極轉行掛牌，但因為車牌數量太少，車行又有限制車牌數，銀行貸款還得花費2到3周才能下來，所以越後面的案子會拖越久。

葉小姐表示，只有內湖有開通中心可以掛牌，對司機而言很不方便，他們遠從桃園過來，她表示，「交通部法規上路時間太倉促，司機根本來不及因應，也不符合所有效益」。

▲Uber司機排隊登記掛牌。（圖／記者邱顯燁攝）

Uber司機張先生表示，跑Uber已經4年，過去審查良民證、肇事紀錄等都是使用線上審核，這次開通掛牌反而是用人工處理，非常沒有效率，而且新竹根本沒有車牌，導致在新竹的Uber司機被迫失業，「難道要搬家來台北工作嗎？」

Uber則表示，會與多元化計程車隊、租賃車業者、交通主管機關持續合作，除了租賃車業者，也會擴大與計程車隊的合作，並且保有所有乘客喜愛的 Uber app 功能，簡易的叫車三步驟「輸入目的地、確認車隊/車行、車輛和駕駛資訊」，並確認這一趟行程的應付車資。雖初期有些城市的候車時間可能比以往長一些，對於過渡期間的不便在此先致歉，也希望大眾諒解。