Uber條款明上路！桃園接機大變革「新竹暫停服務」　小黃駕駛等著檢舉

▲在Uber條款上路後，Uber決定轉變營運模式，以科技平台身分服務多元化計程車隊。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

「Uber條款」12月1日起正式取締開罰，Uber今（29）日發出聲明表示，為遵守《汽車運輸業管理規則》第103-1條，Uber 宣布調整營運模式以符合法規，其中新竹暫停提供服務，而且從12/1凌晨0時開始，駕駛如果還沒備齊職業登記證等文件，將無法載客；機場叫車、載客也有大變動。

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Uber表示，初期轉換過程，有些城市的候車時間可能比以往長一些，Uber強調，北北基桃與高屏雖然車輛會較以往減少，仍有可以合作的車隊，服務會維持以往，但為短期造成的不便向消費者先致歉。可是由於新竹地區並未有多元化計程車隊，因此，Uber在新竹的服務將暫停。另外，若駕駛未備有齊全的執業登記證等文件，12月1日起，也無法連結App上線載客。

根據《聯合報》報導，12/1起如果民眾從台北轎車到桃園機場，被配對的將會是多元計程車，不過由於該車不是在機場排班的計程車，所以該車只能空車返回。不過如果民眾下機、從機場叫車要回台北，透過Uber叫的將會是租賃車，車身外也會貼貼紙，這趟車資則會是依照一小時時租的車資計費。根據了解，目前已經有不少計程車業者等著檢舉沒有符合法規的Uber。