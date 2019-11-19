買千元點數入會投資可獲利是騙局！　永康警組防護網攔阻有成

▲台南市永康分局近期接獲數起1000元小額詐騙案，被警方防護網成功下，警方特頒發感謝狀感謝店員熱心義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市永康分局近期接獲數起報案，有民眾到超商購買1000元遊戲點數稱要入會投資，店員報警成功攔詐，即使是1000元，警方也要守下民眾辛苦錢，永康分局為感謝超商店員協助，特頒發感謝狀，感謝熱心義行。

永康分局鹽行派出所11月12日晚間接獲統一超商店員來電，稱疑似有民眾遭詐騙，購買遊戲點數的楊姓男子看到巡邏員警到場，十分緊張，稱有急事要離開，但被員警攔下了解，發現楊男是在網路上發現博奕遊戲投資資訊，加line後，對方利用各種話術，聲稱低資金入會後，就可穩定投資獲利，請楊民先至超商購買遊戲點數新台幣1000元取得會員資格，在警方及熱心的店員勸說下，楊男越聽越驚覺受騙，放棄購買離去。

同日深夜，鹽行派出所又接獲另一間統一超商店員來電，表示有民眾操作ATM欲匯款做為投資用，所幸因操作過程中遇到問題請求店員協助，看到手機LINE對話內容疑為假投資真詐財詐騙，才再次驚險攔詐成功。高姓民眾一樣是在網路上看到類似投資訊息，遭詐騙集團指示到超商操作ATM，匯款金額僅1000元，但警方仍全力勸說，讓高民相信是詐騙。

警方說，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，佯稱投入資金可穩定獲利，誘騙民眾下注投資，一開始可能先給點甜頭，讓帳面顯示獲利，直到民眾投入更多資金並想領回時，發現無法提領，且被對方封鎖時才驚覺受騙，要提醒民眾注意。

永康分局呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，應該冷靜詳細評估多聽專家、朋友建議或向警察機關、政府機關查證，切勿有投機心態，以防遭詐騙。