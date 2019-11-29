摩鐵「激情壞壞8次」拍羞照！他帶國中女友下海　仲介兼馬伕一次抽3000

▲阿珠每次性交易後，阿胖都會從中抽成3000元。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿胖」（化名）透過交友軟體認識女國中生「阿珠」（化名），兩人先後到汽車旅館開房，發生了8次性行為，但誇張的是，阿胖之後還多次騎車載阿珠去援交，每次都從中抽成3000元，行徑相當誇張。

判決指出，阿胖與國中妹阿珠是在交友軟體上認識，兩人發展成戀人關係後，以每兩個星期一次的頻率，總計到摩鐵開房8次，過程中還拍下5張羞羞照片，但更誇張的是，阿胖之後還當起阿珠的仲介人，在網路上張貼援交訊息，並身兼馬伕載她去接客。

每次性交易的價格為5000元，而阿胖又會從中抽成3000元。對此，阿胖表示，是因為阿珠拜託自己，所以才會幫忙仲介，而阿珠也表示，是因為想要賺生活費，才會拜託對方幫忙找生意，對方也有勸自己回頭，不要再下海。

對此，法官認為，阿胖不僅沒有建立正確性觀念給阿珠，還多次載著她與別人從事性交易，甚至從中收取傭金，因此依法判他5年徒刑，而阿胖不服判決上訴二審，但二審法官認為，原判決並無不妥駁回上訴，目前整起案件已上訴到最高法院審理中。

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