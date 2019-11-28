大媽狂譏「像妳肥成這樣...可以去死」！下秒強扯耳機　她霸氣推開：妳有口臭

▲大媽的誇張行徑，讓原PO氣炸了。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

這大媽未免也太誇張了吧！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發表一段經歷，有個歐巴桑很常針對性的取笑她身材，「大摳就是看起來很笨重很呆耶！」、「如果像妳肥成這樣，我覺得我可以去死了啦！哈哈哈哈哈！」，但更誇張的是，有次原PO戴上耳機不想理會，這名大媽竟然直接扯她的耳機狂吼，讓原PO當場怒炸，展開超帥氣反擊。

原PO表示，這個碎嘴歐巴桑年紀大約60歲以上，之所以惹我討厭是因為之前她常針對我的身材取笑。像是常說：「唉喲！妳都這麼胖了還早餐吃油條啊？」、「要多吃蔬果才不會這樣胖胖的。」「大摳就是看起來很笨重很呆耶！」「如果像妳肥成這樣，我覺得我可以去死了啦!哈哈哈哈哈！」。

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原PO在某天早上等車時，又再一次遇到該名歐巴桑，「我根本不想跟她講話，拿出耳機來故意把音樂調大聲，看她一臉不死心的嘴巴還是一直朝著我噴話。」由於該名歐巴桑的聲音實在太過大聲，一旁的一名小姐實在看不下去，轉頭告訴對方：「她戴耳機沒聽到啦！」

結果更誇張的是，歐巴桑之後竟然直接伸手，將原PO的耳機扯下來，並對著原PO狂吼說：「這樣聽的到了吧？」。對方的舉動讓原PO當場氣炸，直接將她的臉推開並大吼，「妳火氣很大，妳有口臭妳知道嗎？而且我不喜歡聽妳說話，妳下次不要再碰我！」。

原PO的霸氣反擊，讓不少網友都讚翻了，紛紛留言表示，「雖說要敬老尊賢，但是這種死老太婆不嘴他真的很對不起自己良心啊！」、「下次錄音，報警提告，看她還敢不敢嘴賤」、「吼回去剛好」。

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