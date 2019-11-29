喝了7杯混酒...她夢中淚喊：洋洋！驚醒發現內褲「一片白濁」　揭開慘痛真相

▲阿傑對花花伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「花花」（化名）日前因為心情不好，因此和一群朋友一起喝酒，怎料其中一名朋友「阿傑」（化名）卻趁著她喝醉時，對她伸出狼爪。整起事件等到花花清醒後回家，發現內褲上有異樣才曝光。對此，桃園地院依法判阿傑3年2月徒刑。

判決指出，花花日前因為感情問題心情不好，因此和另外3名朋友一起喝酒消愁，之後花花不勝酒力醉倒，幾人也紛紛睡著，而阿傑在過程中聽到花花不斷喊著，她暗戀對象的名字「洋洋」，竟就因此色心大起，撲過去將人性侵得逞。

花花酒醒回家後發現，自己的內褲上沾有精液，讓她氣得去質問阿傑，而阿傑也回話說：「我也很愧疚，可是你一直喊洋洋」、「我不是故意的，我會寄一點補品給你」，但法官審理時，阿傑又辯稱自己不可能會對朋友做這種事，還聲稱內褲上的精液應該是夢遺，甚至說是花花主動拉著他的手去摸胸。

此外，花花表示，當時自己喝了7杯混酒，就覺得頭很暈，還有覺得下體被侵入的感覺，但當時實在無力反抗。對此，法官認為，阿傑為了滿足一己私慾，就漠視他人性自主權，造成對方無可抹滅的身心創傷，且犯後態度不佳，也未獲得原諒，因此依乘機性交罪判他3年2月徒刑。

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