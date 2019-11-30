泰國寺廟「只讓觀光客參拜」？　網揭恐怖真相：裡面只賣高價佛教品

實習記者任珈萱／綜合報導

泰國一名部落客Supattra Hongkum近日於個人臉書PO文表示，自己到泰國芭達雅一間寺廟，想要進去參拜時，卻被廟方阻止，原因是「這裡只允許大陸觀光客進入」，讓她相當疑惑的想問，自己國家的寺廟竟然不能參拜嗎？

Supattra Hongkum 在臉書上PO上一段影片並發文表示，「第一次有這麼非常令人印象深刻的寺廟之旅，禁止參拜，就越想知道裡面有什麼」。影片裡可以看到Supattra Hongkum環顧了寺廟附近的環境，也可以看到有許多的觀光客。據了解，泰國總理府部長Tewan Liptapallop曾經前往該寺廟調查，也發現裡面都以高價販售佛教產品。

▲泰國寺廟信徒。（示意圖／記者陳涵茵攝）

貼文一出後，許多泰國網友都覺得不可思議，竟然自己國家的寺廟禁止國人進去參拜，卻只讓外國遊客進入？紛紛好奇是什麼原因。就有網友跳出來揭露「只招待國外旅行團」的原因，因為導遊可以從寺廟販售的高價佛教產品中，抽取仲介費，主要就是要賺觀光客的錢，但其時廟方獲得的利益不多。

許多網看到PO文後，紛紛表示，「其實不意外」、「這好像不是長期的狀況」、「真的沒看過裡面是參拜什麼」、「這是可以檢舉的嗎」。

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