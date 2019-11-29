「如果台灣人還愛去也沒輒！」　學者批：泰簽新制對台不友善

▲泰國簽證新制明天上入，旅客必須提供三個月內的財力證明文件，自由行旅客自辦簽證影響較大。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

申辦泰簽有新規定，明（30日）起要申請必須提供3個月的財力證明，申請前還要先上網登入資料、繳款預約送件。對此，有學者認為，台灣人近年前往泰國觀光的數量越來越多，泰國應考慮將台灣列為免簽國家，新的政策確實不友善、不對等，已經不是旅遊業單方面的問題，台灣外交單位應想辦法處理。

中華大學觀光學院榮譽院長蘇成田無奈指出，這樣的政策如果台灣人還是很愛去泰國，政府也不能說什麼，目前泰國給台灣不一樣的對待，他認為是有政治因素考量，外交部應該向泰方反應，觀光業界比較難用什麼行動來表達台灣人訴求，如果從政府向泰方反應，可能才能引發泰方關注。

請繼續往下閱讀...

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰推測，泰國目前訂定了這些決定，可能是遊客太多，需要先登記，才能安排工作分配，又或是線上先繳款，可縮短作業時間。但他坦言，「財力證明這樣的規定確實有點多餘」， 以前泰國有要求陸客去泰國要帶多少現金，但現在這個要求放在台灣觀光客上完全說不過去，有點多餘。

▲未來泰國貿易經濟辦事處不再受理沒有經過線上預約而直接前往現場辦理簽證的送件。（圖／達志影像／美聯社）

世新大學觀光系副教授陳家瑜則分析，台灣為推動新南向政策，對泰國來台旅遊的民眾已免簽，而台灣這幾年到泰國觀光人數不斷攀高，也應考慮將台灣變成免簽國家。對於新政策的改變，陳家瑜認為，若有針對台灣單一國家的疑慮，外交單位可能需要好好溝通。

陳家瑜說，上網登錄、提前繳費都還能理解，但是要繳交財力證明實在有點不友善、不對等。她說，以往申請簽證需要有財力證明附加，是怕他國人會滯留在該國，但是現在全球推動觀光，有簽證就已經是觀光障礙了，如果又附上財力證明更是難上加難。

泰國簽證新制公布後也引發網友不滿，網友紛紛指出，「完全不考慮～去ㄧ次發現根本沒什麼好玩的，還是日本最優」、那麼麻煩我還是考慮其他國家就好」、「我們的新南向讓泰國免簽，結果泰國卻....」、「日本CP值比較高，又免簽」、「觀光越走越回去，早晚被週邊國家淘汰」。

