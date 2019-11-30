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LIVE／郭董出奇招攪亂白橘關係　郭台銘、柯文哲、宋楚瑜首同台助選

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記者陳家祥／台北報導

2020選戰激烈，不只國、民兩黨打得激烈，第三勢力也呈現百花爭鳴狀況，除了新黨、綠黨、基進黨外，還有台北市長柯文哲的民眾黨、5度出征總統大選的宋楚瑜與親民黨，甚至連鴻海集團創辦人郭台銘都來參一腳。值得一提的是，郭台銘原先與柯文哲保持密切合作，但在宋楚瑜表態參選後又倒向橘營，「雙押寶」的方式也引來柯陣營的微辭。如今藉著「郭家軍」立委參選人李縉穎競選總部成立的機會，郭、柯、宋將再度同台，相隔近2個月時間情勢丕變，三人如何互動將是關注焦點。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼柯文哲、郭台銘、宋楚瑜出席台北市政府108年度國慶升旗暨慶祝活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘、柯文哲、宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲與郭台銘最早因為三創生活園區一案有過摩擦，此次總統大選兩人會合作其實大出外界預料之外，但郭柯二人加上前立法院長王金平的三結義，本被預期會在政壇掀起颶風，但沒想到最後郭台銘評估利弊後決定不競逐2020總統大位，讓郭柯王聯盟一夕瓦解。

但結盟看似瓦解，實際上則是王金平抽身，郭台銘、柯文哲兩人則持續保持友好關係，也一起將2020大選的重點放到立委選舉上。但沒想到，宋楚瑜宣布參選後，頗具生意頭腦的郭台銘馬上展開布局，將劉宥彤、蔡沁瑜兩位安插到親民黨不分區立委名單中，如此一來，加上在民眾黨安全名單內的高虹安，順利的話「郭家軍」將在立院成軍。

▲▼柯文哲交通會報。（圖／記者莊喬迪攝）

但郭台銘此舉卻讓柯陣營不滿，認為親民黨的出現已讓民眾黨在政黨票上出現敵手，郭董此刻卻加碼相挺，觸動柯營內部的敏感神經，一度傳出要毀諾撤下高虹安不分區第3名的資格。最終柯文哲出面滅火，強調會遵守承諾，且若郭台銘是製造商，本來就不會只找一家代理商，這本來也滿正常；但柯仍忍不住抱怨，郭台銘的做法形同突擊第三勢力。

儘管外界捕風捉影，但柯郭兩方在台面上仍維持良好互動，郭台銘仍有和民眾黨的區域立委合體拍攝形象照，分享自身人氣；柯文哲也有到土城幫李縉穎站台，也派出麾下人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩助陣，雙方仍算是同一陣線。

這次藉李縉穎競選總部成立的機會，一口氣邀來郭台銘、柯文哲、宋楚瑜聚首土城，《ETtoday新聞雲》也將全程直播，三人屆時會如何互動也格外引人注目。

▲▼宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

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