雲端最前線／「外交穿心箭」？韓參選9個月得罪5大洲95國

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2020大選決戰72小時，藍綠砲火越打越烈，民進黨立法院黨團，7日整理過去9個月國民黨總統候選人韓國瑜發言，諷刺他「外交能力超強」宛如「外交穿心箭」，已經得罪了5大洲共95國，但國民黨也沒乖乖挨打，反擊蔡英文執政以來丟掉7個邦交國，到底是誰外交能力有問題？《雲端最前線》8日邀請高雄市議員黃紹庭、桃園市議員王浩宇、民進黨立委參選人蔡沐霖、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜暨呂國華聯合造勢大會。

駐日代表謝長廷7日在東京被問到「卡神」楊蕙如相關問題時，提及楊蕙如跟韓國瑜太太李佳芬一起看世界12強棒球賽，遭到韓競辦發言人葉元之回批「公然說謊」。對此，謝長廷7日回擊「有什麼好否認的？」，表示楊蕙如和李佳芬同場看球是客觀事實，但充滿影射的話語，依舊引發爭議，這一招真能夠為民進黨從卡神案中脫身？

不只藍綠拚場，第三勢力也把握最後時間，為選情拉票，台北市長柯文哲接受專訪，被問到對於國會選情的看法，柯文哲直言，民進黨沒有過半，也會很接近，國民黨氣勢衰退，如果小黨不努力爭取空間，一黨國會過半恐怕會權力失衡。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。