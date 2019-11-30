快訊／倫敦橋驚傳槍響！警方已封鎖現場　民眾驚慌奔逃

▲現場照片可見，一輛白色貨車打橫在倫敦橋上，有多名警員在場。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國倫敦橋（London Bridge）29日傳出數聲槍響，引發當地民眾恐慌驚逃，警方目前已經封鎖現場。從網傳照片可見，一輛貨車打橫停在倫敦橋上，有多名警員在現場，另有影片拍到武裝警員開槍擊斃凶嫌畫面；警方已經證實事件涉及恐怖主義。

00：40

倫敦警察廳表示，一名持刀男子遭警方擊斃，據信他身上穿著假的自殺炸彈背心。警方已經將案件定調為「恐怖主義」事件。警方表示，現場有多人遭砍傷，但並未透露具體受傷人數或他們的傷勢。

22：50

英國《每日郵報》報導，據稱警員在倫敦橋擊斃一名揮舞尖刀的男子，現場有5人受傷。

另據BBC記者麥馬納斯（John McManus）的說法，事發時他正好路過現場，發現橋上有打鬥發生，他目擊「有多名男子聯手對付另一名男子，不久後警員趕到現場，朝該名男子連開多槍」。

他補充說，警方已經封鎖了倫敦橋，要求所有人往北岸方向離開現場。

22：35

根據英國廣播公司（BBC）報導，目擊一群男子在橋上發生打鬥，警方到場後開了數槍。倫敦警察廳已經證實倫敦橋有突發事故發生，但並未說明詳細情形。

另據《衛報》報導，從社群網站上瘋傳的照片可見，有一輛白色卡車打橫停在橋面上，多輛警車和至少10多名警員已經趕抵現場。另從網傳影片可見，持槍警員確實在橋上朝不明人士開火，另有影片拍到人群驚慌逃離的畫面。

►韓妞愛用款「平價版青春露」來了～爆水發光！