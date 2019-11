倫敦橋隨機砍人2死3傷！持刀男穿「假炸彈背心」稱恐攻　當場被擊斃

▲倫敦上附近發生砍人攻擊(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

英國倫敦的倫敦橋上在當地時間29日下午2點左右發生隨機攻擊事件,目前已造成兩人死亡,3人受傷送醫院。據了解,嫌犯宣稱要發動恐怖攻擊,身上穿著炸彈裝置並隨機用刀子攻擊路人,警方發現其爆炸裝置是假的,已經當場將其擊斃。

攻擊從倫敦橋旁的「魚販大廳」(Fishmonger's Hall)開始爆發,BBC記者提到,當時兇嫌手上拿著刀子,多名男性試圖制伏他,爆發衝突,隨後警方到場,對嫌犯開了好幾槍,目前正在確認其身分。警方發言人狄克(Cressida Dick)在記者會上表示,目前員警們正在持續搜查,看是否有其他人介入。

▲警方制伏嫌犯。(圖/路透社)

目擊的公車司機薩里(Mustafa Salih)表示,當時他看到橋上有大量的警車,一名員警跑向他,要他熄火下車,趕快逃跑,「我看到有很多人跑向我,其中一個女性邊跑邊哭,我趕緊跟著人群離開,真的很可怕,我們都不知道發生什麼事了」。



首相強生(Boris Johnson)在當晚9點半左右與政府官員召開緊急會議,他稱讚站在第一件處理的員警以及其他大眾是「這個國家最好的典範」。強生還表示,「英國永遠不會因為這種攻擊而畏懼或分裂」。

2017年6月3日,倫敦橋上也發生隨機攻擊事件,造成8人死亡,多人受傷。

Today the street of London have witnessed some incredible bravery these members of the public bravely pinned down the suspected terrorist armed with a knife while armed officers approached the scene. #LondonShooting #LondonBridge pic.twitter.com/CT7jSmeCGY