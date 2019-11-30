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倫敦橋隨機砍人2死3傷！持刀男穿「假炸彈背心」稱恐攻　當場被擊斃

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▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

▲倫敦上附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國倫敦的倫敦橋上在當地時間29日下午2點左右發生隨機攻擊事件，目前已造成兩人死亡，3人受傷送醫院。據了解，嫌犯宣稱要發動恐怖攻擊，身上穿著炸彈裝置並隨機用刀子攻擊路人，警方發現其爆炸裝置是假的，已經當場將其擊斃。

攻擊從倫敦橋旁的「魚販大廳」（Fishmonger's Hall）開始爆發，BBC記者提到，當時兇嫌手上拿著刀子，多名男性試圖制伏他，爆發衝突，隨後警方到場，對嫌犯開了好幾槍，目前正在確認其身分。警方發言人狄克（Cressida Dick）在記者會上表示，目前員警們正在持續搜查，看是否有其他人介入。

▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

▲▼倫敦橋附近發生砍人攻擊（圖／路透社）

▲警方制伏嫌犯。（圖／路透社）

目擊的公車司機薩里（Mustafa Salih）表示，當時他看到橋上有大量的警車，一名員警跑向他，要他熄火下車，趕快逃跑，「我看到有很多人跑向我，其中一個女性邊跑邊哭，我趕緊跟著人群離開，真的很可怕，我們都不知道發生什麼事了」。

首相強生（Boris Johnson）在當晚9點半左右與政府官員召開緊急會議，他稱讚站在第一件處理的員警以及其他大眾是「這個國家最好的典範」。強生還表示，「英國永遠不會因為這種攻擊而畏懼或分裂」。

2017年6月3日，倫敦橋上也發生隨機攻擊事件，造成8人死亡，多人受傷。

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