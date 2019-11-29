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台灣百大最有價值MVP經理人　東森購物楊俊元榮耀獲獎

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▲▼東購執行長楊俊元獲MVP百大菁英經理人頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森購物網暨草莓網執行長楊俊元獲得「2019年台灣百大最有價值MVP經理人」肯定。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

由《經理人月刊》舉辦「100MVP經理人」選拔，今（11/29）揭曉2019年台灣百大最有價值MVP經理人得獎名單，其中，在「服務創新」類別，東森購物網暨草莓網執行長楊俊元獲獎肯定，他在台上致詞時提到，「東森購物20年來不變是東森嚴選以及對客戶的優質服務，一直在變的是創新服務和進步。」

今年第12屆「100MVP經理人」以「闖新局」為主題，做為遴選100位MVP經理人的主軸，歸納出5種創新途徑，包括未來經理人、產品創新、組織創新、行銷創新與服務創新，以衡量創新力、領導力、整合力、執行力4種關鍵指標，評選出擁抱變革、帶領企業績效成長的100位傑出經理人。

來自各行各業的百大經理人齊聚會場受獎，加上啦啦隊拚場助陣，頒獎現場氣氛十分熱鬧，其中，東森購物派出美女啦啦帶來充滿元氣活力的隊呼，讓楊俊元在台上領獎時成為目光焦點。

▲▼東購執行長楊俊元獲MVP百大菁英經理人頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼東購執行長楊俊元獲MVP百大菁英經理人頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊俊元出席「100MVP經理人」頒獎典禮上台接受表揚，台下則有東森購物美女啦啦隊加油助陣。

楊俊元原為公司法務長，自去年接任新職務，升任東森購物網暨草莓網執行長後，除了帶領團隊讓購物網獲利成長，整體業績也不斷有新突破，像是今年雙11一天做到2.8億元，再度寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄，服務方面，則是3連霸蟬聯《工商時報》主辦的「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎榮耀，以及拿下《壹週刊》第16屆「服務第壹大獎」網路購物類別第一名殊榮。

對於「MVP經理人」獎的肯定，楊俊元表示相當開心之外，也感謝集團內各部門協助與工作團隊的努力打拚，同時也提到，東森購物一直以來強調「東森嚴選」，把客戶放在上帝位置的服務精神與態度，在業界是屬一屬二，而他上任後，格外注重服務層面，蒐集每位客戶的反饋與提醒，作為檢討、改善服務品質的最佳意見，並從全面做改變，而不是視為單一個案來解決問題；此外，相較於過去只是做折扣戰的傳統作法，嘗試尋找特殊商品做組合搭配、提供老客戶更多優惠等，創新行銷方式吸引回購，也是近年所做的一大改變。

▲▼東購執行長楊俊元獲MVP百大菁英經理人頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲對於獲得「MVP經理人」獎，楊俊元很開心受到肯定之外，也感謝工作團隊的努力打拚。

對於明年的挑戰目標，楊俊元指出，其中一大亮點將放在商品面上，由於旗下草莓網做的是跨境商務，未來將引進更多台灣買不到的商品，同樣的，也把台灣商品賣往海外；行銷部分，除了鞏固VIP忠實客戶，將開始做會員分級，利用大數據分析鎖定精準客戶，讓行銷資源的投放可以更有效率，消費者更有感。

《經理人月刊》總編輯齊立文表示，「100MVP經理人」已經連續舉辦了12年，從2008年金融風暴那一年，到今年2019年，每一年主題想強調的是「創新」、「變革」，而觀察歷屆獲獎人，MVP經理人除了有年輕化趨勢，也有越來越多新創公司、來自各產業的生力軍加入，雖然絕大部分的經理人在受訪過程裡，都會提到在產業環境裡面臨著諸多考驗，但不管是做產品、創新、服務，最終都是希望創造成效、交出好的成績單，不僅僅是成為一位最高績效的經理人，更希望能在自己的工作崗位上做出成果。

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