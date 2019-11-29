腳臭怕尷尬？東森購物「新襪王」 男神謝承均也力推

▲台劇男神謝承均推薦「sNug」除臭襪。（圖／東森購物提供，下同）

生活中心／綜合報導

根據國際知名市調機構Zino Market Research分析，全球襪類市場規模超過474.4億美金，而台灣襪業面對美韓FTA與大陸織襪市場的低價衝擊，近年來，高品質的「功能性襪」以產品的精緻度與實用度，成功走出轉型之路，成為外銷的新襪王。

現代人工作繁忙、時間緊湊，網購襪子成為許多消費者的便利管道。東森購物表示：「近年流行的『除臭襪』，榮登網購的襪類榜首，特別是天氣濕冷的12月至2月為銷售旺季，吸濕抑菌的襪子特別受到台灣消費者歡迎」。

▲台劇男神謝承均推薦「sNug」除臭襪。

東森購物嚴選引入由台劇男神謝承均推薦的「sNug」除臭襪，設計功能從將臭味徹底分解為出發點，更全面引進高成本、高科技的「日本消臭纖維」，做為「sNug」除臭襪的最新原料。SGS實測報告顯示，除臭濾高達99.9%，通過SGS 除臭、吸濕、抑菌、無有害物質四大檢測，榮獲MIT微笑標章認證除臭襪第一品牌。

東森購物歡慶20週年，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20%東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，有機會帶走KHS功學社折疊單車(市價6,150元)，抽中王品牛排10人套餐券(市價15,290元)，還有機會得到「東京來回機票」暢玩東京。



*「sNug」除臭襪將於11/29(五) 16:40於東森購物頻道46台開賣，節目強力推出「運動船襪*5+時尚船襪*5+鞋墊*1」的62折11件組超值優惠組合，東森價1,680元 (市價2,700元) 。