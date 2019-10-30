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ETtoday新聞雲八周年生日　王令麟：繼續領航台灣媒體

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活動小組／活動報導

ETtoday新聞雲8歲了！為慶祝ETtoday新聞雲邁入八周年，今（30）日舉辦慶生會及聲林之王變裝派對活動，東森集團總裁王令麟戴著象徵傲視業界的獅王面具登場，宣示除了將持續投資《聲林之王》，提升台灣綜藝節目質量至新高度外，也會更積極經營線上線下整合服務，ETtoday新聞雲未來不僅將繼續擔任台灣媒體的領航者，也將發展成智慧消費的內容電商平台。

自2011年創站以來，ETtoday每年開創新的里程碑，除日均流量超過1,500萬，成為台灣媒體數位媒體第一名外，旗下自製節目《聲林之王》更榮獲第54屆金鐘獎「綜藝節目獎」肯定，成為全台灣第一家敲響金鐘的新媒體。

▼ETtoday新聞雲全體同仁大合照。（圖／記者徐文彬攝）
▲ETtoday新聞雲8周年慶生會。（圖／記者徐文彬攝）
王令麟表示，「膽識、創新、分享」就是東森經營理念，ETtoday新聞雲的新藍海是將「流量」以創新的方法變現，過去傳統媒體主要收入依賴廣告，東森積極尋求全新商模，透過內容節目化、綜藝化、商品化以創造全新的收入。今年最成功的兩個例子就是《聲林之王》及ETtoday東森寵物雲實體商店，《聲林之王》讓有夢想的年輕人站上舞台，同時為ETtoday新聞雲創造很高的流量，孕育出更多華人世界的亮點。去年剛開幕的ETtoday東森寵物雲商店預計至今年底可望突破百家門市，成為全台門店數量第一的寵物連鎖店，接下來更要成為消費者心佔率第一的寵物品牌。

請繼續往下閱讀...

▼ETtoday新聞雲總編輯林妏純（左起）、總經理陳安祥、總裁王令麟、副董事長馬詠睿、社長陳國君為慶賀八周年戴上動物面具。（圖／記者徐文彬攝）
▲ETtoday新聞雲8周年慶生會。（圖／記者徐文彬攝）
為貫徹創新、分享的精神，今年Her「和她」女性平台正式上線，代表ETtoday新聞雲從資訊的供應者邁入「內容電商」領域，滿足愛美、愛時尚的讀者，在閱讀新聞、獲取美妝保養新知時，也能以便利快速的方式購買優質商品。同時，ETtoday新聞雲今年也拿下超過八成的台北捷運廣告版位，預計2020年引入更多視覺創意與互動裝置，以精緻生動的廣告內容，讓捷運站成為民眾的打卡新熱點，帶來全然不同的公共運輸文化與體驗。

ETtoday新聞雲八周年慶生會以《聲林之王》及寵物雲為概念，邀請公司同仁一起扮演動物，現場也邀請到《聲林之王》第一季的鄭可強、許維芳、林怡廷，第二季人氣極高的選手如艾文、陳忻玥、吳霏、陳瑽、盧子杰、劉學甫、陳思綾、王翊丞、呂評逵、李嫣、曹策勛、陽紹傑、曾韻璇等一同慶生。ETtoday東森寵物雲商店也帶來8隻超人氣明星店狗加入Dress Code行列，狗狗們穿上獅子裝、龍蝦裝，模樣搞怪又萌度爆表！最終最佳造型獎由扮演《聲林之王》首席導師蕭敬騰的同事高票獲勝，獨得最大獎20,000元現金。

▼《聲林之王》人氣歌手及選手到場為ETtoday新聞雲八周年獻聲慶生。（圖／記者湯興漢攝）
▲▼東森新聞雲八周年慶生活動，聲林選手合照。（圖／記者湯興漢攝）
此外，為慶祝ETtoday新聞雲八周年生日，旗下品牌均推出超值優惠。東森寵物雲商店同慶1歲生日，11月8日至11月28日至全台48家直營門市消費即有機會參加抽獎，周周抽出iPhone11大獎。Her「和她」購物網11月1日起下殺38折起，美妝、食品、生活用品等限時特賣，不限金額下單回饋2%購物金，有興趣的讀者請快上線訂購搶優惠。https://shopping.ettoday.net/?from=ettoday_header

 
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