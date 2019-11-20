川普突改行程進醫院「心臟病問題」？　73歲總統駁：我很快就離開了

▲美國總統川普表示，自己的身體還很健康。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

73歲的美國總統川普上週末突然進了一趟醫院後，被各界媒體盛傳健康出問題，可能是因心臟病才臨時改行程去看醫生。對此，川普週二（19日）回應，自己的身體仍非常健朗，並沒有出現異狀，更不會是心臟病問題。

根據英國《衛報》報導，川普19日上午在入白宮和內閣開會前，短暫接受了記者訪問，「我的身體情況很正常」，他補充，「我很快就離開那裡（醫院）直接回家了。」

川普表示上週六（16日），去到馬里蘭州的沃爾特里德總醫院 （Walter Reed National Military Medical Center，Maryland），的確做了一些檢查，剩下的檢查將會在2020年1月進行。他也一再強調，當天在醫療中心的時候，也有撥空去探訪了許多受重傷的美國士兵及其家屬。

川普生動地告訴記者當天出院後的情況，「我老婆梅蘭妮亞說，『親愛的，你還好嗎？他們報導說你可能心臟病發了。』我回答，『為什麼我會心臟病發』？」川普表示，當天去醫院是「快進快出」，到那邊也只是進行一些例行檢查，沒有大礙。

▲川普回應記者，表示自己沒問題。（圖／路透）

由於報導該起「烏龍」事件的其中一家傳媒正是川普股中刺 ─ CNN，因此他也不忘酸一回，「像這樣的報導，代表這家媒體對這個國家來說是危險的。」

除了總統本人回應，白宮週一（18日）也發出一項備忘錄，當中川普的醫生康利（Sean Conley）聲稱，這項「臨時的檢查」內容都很「平常」，而一開始對外保密只是因為總統的行程尚未確定。

「儘管外界有一些推測」，康利寫道，「總統並沒有任何胸痛的狀況，他也不是因為任何緊急原因進來的。確切地說，他沒有接受任何有關心臟或神經系統的醫療評估。」