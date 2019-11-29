蘇震清同框蔡英文選舉布條連三破　枋警逮獲一嫌：我就是不爽

記者陳崑福／屏東報導

立委參選人蘇震清與總統蔡英文、屏東縣長潘孟安同框的選舉布條，懸掛在屏東縣枋寮鄉的選舉布條29日早上發現有3面遭到破壞，枋寮警分局據循線在6小時內將陳嫌獲報，他坦承持因不爽布條持剪刀破壞，警方訊後依毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東縣枋寮警方在6小時內逮獲持剪刀破壞蘇震清、蔡英文總統同框選舉布條的陳姓嫌犯到案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲作案剪刀。

枋寮警分局於今日上午8時許接獲報案，指設置於枋寮鄉保生村海邊路及保生村中山路等處的立委參選人蘇震清與總統蔡英文、屏東縣長潘孟安同框某政黨競選布條遭人破壞，警方獲報相當重視，立即組成專案小組偵辦，鎖定先前在枋寮漁港塗鴨的陳姓男子涉案，前往他住處查緝未果，隨後在枋寮漁港內道路將他逮獲，他供說於於28日凌晨2時持剪刀破壞布條，警方帶回偵辦後送辦。

枋寮警方表示，總統、立委選舉將至，對於任何選舉暴力，該保持行政中立，對於犯罪絕不寬貸，因此分局長黃國源接獲報案後，立即指示偵查隊長江啓超務必在短時間內釐清相關案情，在專案小組通力合作下，不到6小時時間內即查獲陳嫌涉案並查緝到案，即時制止選舉暴力，維護善良選風。

黃國源表示，尊重民主價值，法治不容破壞，警方對於明年總統、立委大選，除先期淨化選前治安環境，落實推動治安重點工作外，也呼籲民眾切勿隨意破壞競選旗幟、看板及廣告，枋寮分局絕對全力防杜相關干擾選舉事件，加強查緝不法，確保選舉期間平和秩序。

►偷偷分享少女秘密！