礦泉水「怎麼有騷騷的味道？」　女店員怒丟剪刀刺中變態腦門

▲少女拿剪刀丟向黎男。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

廣東省廣州市白雲區一間便利商店近日發生一起糾紛，黎姓保全和另外2名男子走進便利商店內，不停用言語騷擾店內的17歲劉姓女員工，劉女不堪其擾，拿起一把剪刀往黎男頭上砸過去導致太陽穴破皮出血，幸好傷勢不大，兩方在警方的見證下達成和解。

根據陸媒報導，本(11)月14日上午10時許，黎男和另外2名男子走進便利商店內，選購了兩瓶水和一包零食準備結帳時，突然語氣猥褻的對著劉姓女店員說，「怎麼有一股騷騷的味道？昨天晚上你是不是...？」

劉女被言語騷擾後，原先拿了水瓶朝黎男砸過去，僅砸到後方的商品。但黎男卻沒停止，反而變本加厲的和另外2名男子一起嘲笑。劉女見狀便拿起櫃檯內的塑膠椅子作勢要往黎男身上丟，並同時大喊了一聲「滾」！

3人也沒有因此離開，於是劉女就低頭坐在收銀櫃檯內不搭理3人，但黎男居然還繼續調戲，這時劉女突然站起來直接將手上的剪刀扔過去。黎男的頭部也被擊中，導致他抱著頭倒在地上，無法起身。

旁邊同行的兩名男子原本以為黎男沒事，但當他們上前看才發現情況不對勁時，口中還一直喃喃的念著「死了！死了！好像沒呼吸了」並幫同伴打120叫救護車同時也報警。

隨後警方也趕到現場，警方表示，黎男並沒有死亡，只有頭部受到輕微皮肉傷而已。附近目擊的民眾也說，他們有看到黎男頭上裹著紗布，而且也能自己行走。對此，便利商店的老闆僅說，事發後劉女已經辭職。

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