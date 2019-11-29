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韓為何喊拒答民調？　戴立安：怕鐵粉士氣潰散

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▲▼戴立安認為韓國瑜提出拒答民調的訴求，希望鐵粉信心不要潰散。（中評社 資料照）

▲戴立安認為韓國瑜提出拒答民調的訴求，希望鐵粉信心不要潰散。

圖文／中評社

中國國民黨2020候選人韓國瑜呼籲支持者，從今天起接到民調電話一律拒絕回答，投票時再讓民進黨知道什麼是真民調。民調專家戴立安接受中評社訪問表示，韓國瑜的訴求是“鞏固心防”，讓鐵粉更有信心，不希望士氣潰散的作法。主要是在塑造媒體、民調對他不利的印象，國民黨的競選節奏會因此受到影響。

但戴立安分析，韓國瑜希望支持者不接觸民調，也會有副作用，很可能也一起拉低國民黨以及“立委”候選人支持度民調，這樣一來，選前可能有些原本要給的資源，就會被抽走。

戴立安表示，過去確實沒有“總統”候選人有這樣的訴求，候選人通常不會干涉民調，但今年情況很特殊，國民黨、民進黨初選都是全民調，也都有紛擾，選民可能會不斷有質疑。

戴立安對中評社表示，韓國瑜會有這樣訴求是心態的問題，這半個月民調對韓衝擊比較大，不管是房產或是國民黨不分區名單，加上香港區議會選舉民主派大勝、疑似“共諜”等事件，對韓都是不利。韓國瑜會這樣呼籲，可能是低民調，對他們產生壓力。

戴立安表示，支持者如果都配合，韓國瑜與蔡英文支持度會差距越來越大，如果支持者真的這麼配合的話，不只對韓民調有影響，國民黨支持度、國民黨“立委”候選人支持度等都會變低，想要給資源的人，可能會縮手，“有人氣資源才會多”，韓國瑜這樣呼籲也呈現出鴕鳥心態，把自己或是韓粉蓋起來都不去聽外界想法。

他表示，可能堅定支持韓國瑜者，因韓的說法會認為反正檯面上民調都不準，最準就是去投票，鞏固投韓的支持者，但有些不這麼鐵粉的民眾，還是會根據各種訊息去判斷投票，還是會參考民調。

至於韓國瑜去年選舉民調做一百次都不準，都是輸，戴立安認為，韓可能最後沒仔細看民調，韓後面大約去年9月、10月、11月的民調都追上來，贏過民進黨候選人陳其邁。現在韓國瑜為了要抵制或是因大環境不利，就排斥民調這不是健康心態，不是媒體做民調導致他下降，而是他無法說服大部分民眾才讓民調下降，消極的抵制方式無法改善韓的支持者，只是採取圍堵的方式，鞏固堅定韓粉，讓鐵粉投票意願維持很高。

但戴立安也說，韓國瑜支持度在三組大選候選人中排名第二，支持度都維持在20%至25%之間，堅定支持者都在。現在韓作法是貼標籤的行為，用二分法只有說韓贏才是真民調，說韓輸的就是假民調，這是對支持者的心戰喊話、鞏固心防，讓鐵粉更有信心，不希望士氣散掉。

他分析，韓國瑜支持度跟國民黨“立委”相比，支持“立委”支持度比較高，因為“立委”還是有地方組織、服務，但目前國民黨“立委”候選人的支持度看起來跟韓趨近，支持度也下降。導致這樣的趨勢其實是大環境的問題，也不是韓造成，像是香港抗爭以及區議會選舉結果都是效應，這幾個事情交織起來，衝擊韓國瑜、國民黨，以及泛藍的選情。

他也說，至於相反的另一方面就得利，加上美國因為自己的利益與地緣關係，對台灣釋出利多，對蔡英文來說如虎添翼，年初到現在一路都這樣維持這樣溫度，表面是藍綠對決，但也是中美大戰，現階段是泛藍壓力比較大。反而台灣民眾黨比較不會受影響，原本訴求是就厭惡兩大黨，不管藍綠受到風風雨雨影響，對民眾黨影響都較小。

戴立安表示，韓國瑜要跌破20%並不容易，雖然有人會一時觀望，但民調怎麼低應該都不會低於20%，因為對他的看法都已經有明確想法，主要是大環境對韓不利，民調才會受影響。若支持者聽從韓國瑜的說法，在每個縣市也會呈現出不一樣狀況，在高雄市，民進黨基本盤大影響小，但是桃竹苗藍營基本盤大，就會影響大。

韓國瑜這樣操作民調真的就會很低？戴立安認為，不會有這麼大效果，支持者不會百分之百聽從，不致於跌到10%或是個位數，民調本來就是自由意志的表達，影響性沒有這麼大。

他強調，以前沒有這樣情形，候選人對於民調不會干涉，今年情況很特殊，兩黨初選都是全民調，都有紛擾，加上國民黨到現在其實看氣來都還沒有團結，選民也會不斷有質疑。至於香港事件影響可能也不致於保溫到投票的時候，畢竟還有40幾天，加上香港事件又不是台灣的事情，台灣選民會因此提高投票意願嗎？都是未知數。

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