生死瞬間！熊貓搶快未注意方向燈　大貨車右轉擦撞險輾斃外送員

▲外送員未注意到大貨車右轉方向燈，超車時被撞倒地。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

一名熊貓外送員何姓男子28日中午11時許準備送餐，經過新北市泰山區泰林路二段，卻沒注意到前方大貨車已經閃了許久右轉燈，想從右側超車時被大貨車給撞到，險些就要被輾過，目擊生死瞬間讓後方民眾捏了一把冷汗，所幸何男只有手腳擦傷，治療後並無大礙。

根據後方目擊的行車監視影向，呂姓男子（31歲）當時駕駛大貨車，從泰山區泰林路二段準備要右轉進去一家資源回收場，而右轉燈已經閃了許久，後方一名騎士見狀減速要讓大貨車先行；不料何男（46歲）是FoodPanda的外送員，當時趕著送餐加上視線遮擋，疑似沒有看到大貨車的右轉燈，從右側要超車時才發現大貨車已右轉，剎車不及被撞倒在地。

車禍發生後一旁檳榔攤老闆趕緊出外查看，好險何姓外送員只有手腳擦傷，並無大礙，警方實施酒精濃度檢測雙方酒測值為0，詳細的肇事責任仍待進一步分析。

▼行車畫面拍下撞擊瞬間。（圖／記者陳豐德翻攝）



網友看到後直說「注意車輛方向燈喔」、「方向燈提早打好久了」、「幸好沒事，看起來福胖達很多都不看路的」、「我覺得那個方向燈似乎給那台摩托車擋住了！」、「那隻熊貓想要7天後才回家吧」、「別忘了大車要轉彎會先偏左在往右轉」、「看很多熊貓駕駛員都是敢死部隊」。

林口警方呼籲，用路人行駛道路上要有「防衛性駕駛」觀念，除注意勿違規侵犯他人路權，也要有保留緊急反應空間，預測意外發生情境，預先採取必要的防範措施。

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