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王令麟偕柯文哲陽明山植百株櫻花樹　柯讚：東森種樹加碼認養是企業典範

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▲▼ 東森文化基金會董事長王令麟陽明山種植樹苗 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森文化基金會董事長王令麟（前排中）與台北市長柯文哲（右）一同在陽明山花鐘旁種下櫻花樹。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

頂著放晴的棉花糖天空，一掃數日陰雨綿綿的天氣，東森文化基金會董事長王令麟今（11/27）與台北市長柯文哲一同赴陽明山花鐘旁櫻花溪流區種植櫻花樹，以實際行動響應北市府「全面綠化、種樹不砍樹、改善熱島效應」的都市政策，現場也設置了超萌的得意狗公園椅，預計明年2月陽明山花季盛開時，將成為北市熱門的最新打卡點，吸引更多國際友人來訪，展現城市觀光亮點。

▲▼ 東森文化基金會董事長王令麟陽明山種植樹苗，柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲及王令麟邀請民眾一同上陽明山踩點打卡。

這次東森文化基金會認養新植的100株寒櫻，因為開花早、花期長、開花量驚人，同時能耐熱且病蟲害少，是相當適合種植在陽明山區的櫻花種，因此特別安排在遊客必經的櫻花溪流區種植，同時配合該區日式庭園風格，精心安排公園椅上的兩隻得意狗，身穿和服併肩共撐油紙傘，畫面幸福又甜蜜，相信明年2月櫻花綻放時的美景盛況，將是東森送給台北市民最環保又美麗的禮物。

▲▼ 東森文化基金會董事長王令麟陽明山種植樹苗，柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲大讚東森集團不只種樹，一併認列後續養護費用，在企業界中相當難得。

柯文哲表示，「每年湧入近百萬人的陽明山花季，一向是台北市最重要的觀光盛典，這次東森文化基金會不僅大面積種植100株寒櫻，且一併認養全年度的日常維護經費，使該區能永保美麗狀態供遊客欣賞，這份愛護環境的心意與誠意，對北市府來說是一股相當大的助力，更為企業認養樹立新典範。如同我常說的政府的力量有限、民間的力量無窮，因此特別感謝東森大方挹注經費，同時針對現代人觀光旅遊愛打卡的需求，設置得意狗公園椅，相信將成為年輕人喜愛的打卡熱點。」

▲▼ 東森文化基金會董事長王令麟陽明山種植樹苗 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟期待百株櫻花樹齊綻放時將成為國際觀光亮點。

王令麟則說，這次種植百株櫻花樹，要讓民眾不必出國就能輕鬆賞花！東森文化基金會也很榮幸能在陽明山上創造一個具國際水準的天然藝術空間，同時響應柯文哲市長所提出的先進節能城市政策，全面綠化種樹不砍樹、達到節能減碳美化市容的目的，已可想像明年2月櫻花盛開時，民眾在櫻花樹下扶老攜幼野餐、賞花休閒娛樂的幸福氛圍，相信將成為向海外宣傳觀光的注目焦點。

▲▼ 東森文化基金會董事長王令麟陽明山種植樹苗 。（圖／記者徐文彬攝）

▲萌萌的得意狗公園椅將成為年輕人喜愛的打卡熱點。

東森文化基金會成立至今20年，始終堅持關懷社會、力行公益，贊助網球世界冠軍詹詠然姊妹、棋士謝依旻得以圓夢成為台灣之光，而東森慈善基金會也持續推動愛的早餐、捐助偏鄉學校電腦拉近城鄉教育資源，未來也將持續致力於公益慈善活動的參與，為社會盡一份力量。

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