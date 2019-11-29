日本表情符號「偷藏性暗示」　老外看了太害羞：汗滴是男人都懂

記者林瑩真／編譯

拉脫維亞Youtuber Artur Galata日前在推特PO文指出，日本有些表情符號相當特別，在外國人眼中不僅奇怪，有些甚至帶著性暗示。不過，事實上這些表情符號是世界通用的，令人驚訝！

▲日本表情符號在外國人眼中很奇怪。（圖／翻攝自推特）

Artur Galata一項項指出，例如關東煮串在他們眼裡是「串在一起的▲●■」；天狗面具是「生氣的紅色小木偶」；三色團子是「傾斜的紅綠燈」；鯉魚旗變「兩隻魚串燒」；流汗是「下大雨」；道歉手勢是「擊掌」；溫泉是「電爐在煮飯」。但事實上，這些表情符號全都是世界通用。

據日刊Spa報導，Artur Galata更舉出其他例子，在西方一般是「？！」的順序，日本卻是「！？」，以及微笑符號「：）」、「；（」則因為方向相反，無法讓日本人理解，更不用說桃子、茄子、汗水、OK手勢等符號，在西方社會中其實帶有生殖器、射精、肛門等性暗示，不太可能使用。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

Artur Galata的PO文很快吸引大批網友討論，有超過3.4萬轉發及10萬讚。不少網友留言「就算是日本人也會搞錯」、「原來那個手勢是道歉嗎？我一直以為是拜託」、「最後一個是幼稚園學生的名牌，但他寫豆腐on fire超好笑我可以接受」、「日本的人型人偶被他說成是穿得很漂亮在約會的小朋友，這說法也好可愛」。

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