拍一集吃50間店！《孤獨的美食家》製作人暴肥20公斤：台灣出差超辛苦

▲《孤獨的美食家》第5季曾到台灣宜蘭取景。（圖／翻攝自YouTube／Akram Zaki）

記者林瑩真／編譯

日本電視劇《孤獨的美食家》由演員松重豐飾演主角「井之頭五郎」，總是探索各地美食，療癒畫面讓劇集熱播將近7年，至今播到第8季仍大受歡迎。不過電視劇的兩名製作人則大呼職業傷害，因為拍一集得跑至少50家店，還會胖20公斤，尤其來台灣錄製時更是辛苦。

根據東京電視台採訪，製作人們透露，由於與原作老師久住昌之約定好「不採用漫畫中的店家」，因此劇組必須集集探訪新餐廳，一個地區要派出5至6名工作人員，每人得吃4至5家餐廳，最多一集要吃上50家店、至少查看過100家店，篩選餐廳期間也要多次試吃，確定口味、份量、氛圍都符合，才會提出拍攝請求。

雖然曾謠傳劇組工作人員都是透過網路找店家，但製作人表示，不可能完全不使用網路，但他們不會100%相信美食網站的評分，而是全部工作人員「用腳搜尋美食」，尋找只有在地人知道的特色店家，這點核心價值從第1季開始就沒有變過。

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另外，他們也提到《孤獨的美食家》第5季的第4、5集，特地規劃了台灣宜蘭外景，由於只有3至4天，所有工作人員立刻分成兩隊，分散到大街上瘋狂尋找美食，更不用說誰都沒有去過非台灣主要觀光地的宜蘭，讓外景拍得更加辛苦。

至於其他辛苦的地方，製作人苦笑「只要一季結束，幾乎所有工作人員都會變胖」，製作人說他自己最多曾胖了20公斤，雖然之後勉強瘦下來，但新一季開始後又再度變胖，真的希望能盡早找到美食店，不用胖多少就能順利拍完一季。

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