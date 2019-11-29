金正恩視察超大型火箭砲試射超滿意！　「連射成功」2枚相隔30秒

▲ 金正恩28日親自視察試射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

南韓軍方28日下午觀測指出，北韓無預警朝東海（日本海）發射不明飛行物。北韓官媒《朝中社》29日證實，領導人金正恩昨天親自視察超大型火箭砲試射。這是平壤當局今年4度發射超大型火箭砲以來，首次對外宣稱為「連續射擊試驗」，彰顯其自主開發武器的連續射擊功能。

《朝中社》今晨報導，「金正恩委員長視察國防科學院進行的超大型火箭砲試射，對結果表示非常滿意。」此次試射旨在測試超大型火箭砲的實戰性，結果證實其軍事技術優越，可靠度也大幅上升。南韓《韓聯社》分析，北韓提及戰鬥適應性及領導人的讚賞，代表超大型火箭砲已經進入實戰前的最後測試階段。

▲▼ 北韓28日發射2枚武器，相距30幾秒。（圖／朝中社）

根據南韓聯合參謀本部說法，北韓28日自咸鏡南道煙浦一帶往東海（日本海）發射2枚飛行物，時間僅相距30幾秒，最大飛行高度約97公里，飛行距離約380公里，為今年以來第13次試射武器。根據《朝中社》照片，北韓此次使用與過去相同的車輪型移動式發射車（TEL），車上裝載4個發射管。

南韓推測，28日是北韓繼8月24日、9月10日及10月31日以後，今年第4次發射推測口徑600毫米的超大型火箭砲。平壤當局上月31日試射後指出，「證明連續射擊系統有多完美」，但2枚時間相距3分多鐘，實際上未達連續射擊的水準。且前2次試射都到場的金正恩並未現身，代表當時超大型火箭砲的威力可能還未完善。

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