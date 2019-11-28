張善政安泰醫院座談　1/11堅持支持韓國瑜…國會過半

▲屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉（中）28日邀請副總統候選人、前行政院長張善政（右二）到該醫院與鄉親座談，吸引滿場民眾。右起章正輝、張善政、蘇清泉、周佳琪、林育先。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉28日邀請副總統候選人、前行政院長張善政到該醫院與鄉親座談，吸引滿滿民眾，有許多人坐在地板上聆聽。座談會由屏東市代傅建雄、屏東縣林姓宗親會副理事長林育先串場主持，場面相當熱絡。

▲▼爆滿民眾；張善政和蘇清泉等人合影。

屏南立委參選人周佳琪、山地原住民立委參選人章正輝也到場懇請支持，蘇清泉院長致送象徵包中的粽子，祝福韓國瑜、張善政、周佳琪與章正輝，高票當選。

▲▼張善政致詞、左起主詞人林育先、立委參選人周佳琪、蘇清泉、張善政、章正輝。

蘇清泉開場致詞表示，跟張善政院長的共事，是從張善政擔任行政院副院長開始，共同推動長照服務法與多項法案，從中深刻體會到張善政院長的效率與專業，去年縣長選舉，張善政院長從登記、競選總部成立、車隊掃街拜票與最後造勢晚會，情義相挺，有情有義，這次總統大選，總統候選人韓國瑜選擇張善政，擔任副總統是明智之舉。

他說，面對地方之前對黨部不分區名單，不滿與反彈，經深思後，決定顧全大局放棄參選立委，日前答應接下周佳琪競選總部主委職務，要讓民進黨下架，並宣布「絕對再戰2022屏東縣長」，特別感謝鄉親長期的支持與愛護，蘇清泉絕對與人民站在一起，努力打拼！

副總統張善政與鄉親座談提到高鐵南延問題，交通路線應有更完善的，更長遠的規劃，而不是「高鐵不是來了，你們別再吵了！」，屏東擁有海岸線，應用心打造濱海遊憩區，就像夏威夷一樣，山麓地區，應發展高山旅遊，設施或道路需改善，政府來做。

他說，另全民健保資源分配應更加完善，推動長照保險法，照顧更多的人，且每個人只需每月負擔一個便當錢，其他由政府與雇主來負擔，讓每個人到年老時免煩惱。部分醫療資源要用在「顧健康」，如中風、糖尿病等，預防勝於治療，就可節省醫療資源，並以科技化、自動化和智慧化，減少醫護人員工作負擔，最重要的是懇請大家1月11日，總統、副總統堅定支持韓國瑜、張善政，國會要過半，行政與立法相互配合，很多問題，就可以迎刃而解。