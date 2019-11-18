在地新世代　周佳琪登記參選屏南立委：改變屏南+邁向美好

▲屏南立委參選人周佳琪，18日在大批鄉親與志工的簇擁下，前往屏東縣選舉委員會登記參選立委 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委參選人周佳琪，18日上午11點在大批鄉親與志工的簇擁下，前往屏東縣選舉委員會。周佳琪表示，她是土生土長，在地長大就業服務的屏南女兒，有熱誠、有能力，了解地方的需求，懂得鄉親的心聲，這次立委選戰關係到家鄉未來的發展。她將秉持君子之爭，對所愛的家園和鄉親，爭取最大的民意支持，全力以赴。

▲▼鄉親陪同周佳琪登記。

今天上午陪同周佳琪一同登記的地方鄉親，有國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、屏東縣農會理事長黃瑞吉、農會總幹事廖展毅、新園鄉長方冠丁、林邊鄉長陳俊吉、南州鄉長黃盈裕、枋山鄉長洪啟能、琉球鄉長陳國在、新埤鄉長林志成、屏東市長林林恊松等地方首長。

▲▼周佳琪前往縣選委會登記。

及林邊鄉副主席龔登山、車城鄉代表會主席陳政雄、萬巒鄉代表會主席潘進丁、萬丹鄉農會理事長黃正長、總幹事張枝烈、萬丹前鄉長郭寶聯、枋寮前鄉長陳訓宗、恆春代表會主席陳進義、枋山鄉體育會理事長王嘉賓、屏東縣婦女會代表、青溪婦女會代表、車城鄉黨部主委林顯水，以及縣議員許馨勻、何長成、江金妹、唐玉琴、周陳文彬、潘坤福、李世淦、潘連周、林采穎、盧玟欣、徐榮耀、陳揚、鄭張常敏、張平原、潘正義、李紀財、陳志成、林郁虹等各鄉鎮代表、村里長。

周佳琪表示，屏南是國境之南，需要有真正突破框架，接近民意的嶄新布局和行動。周佳琪強調，自己絕對在地，對家鄉有感情，將以鄉親的支持為後盾，改變屏南，邁向美好的未來。