支持者衝國民黨屏東縣黨部　抗議蘇清泉未列不分區立委安全名單

▲國民黨不分區立委名單出爐，引起基層不滿，上百黨員15日到屏東縣省黨部抗議，要求將蘇清泉列入安全名單。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨中央黨部15日下午召開臨時中常會前夕，由屏東縣鎮民代表洪志明、屏東市民代表傅建雄、萬丹鄉民代表洪宗麒及國民黨屏東縣黨部前書記長林育先等人號召黨代表、民代、村里長與鄉親等上百人到屏東縣黨部抗議，希望中央調整不分區名單，將蘇清泉列入安全名單，讓屏東多一席立委，讓屏東大進步；並有黨代表揚言未將蘇列入安全名單內，將建議蘇清泉投入立委選戰。

蘇清泉對此表示，國民黨的名單一個醫生都沒有，他任立委時也協助政府推動長期照顧政策，藍軍沒人比他更熟悉醫療業務。他要再選屏東縣長，需要有平台，如果黨中央對他不理不睬，不排除參選屏南立委。

▲▼抗議、表達心聲。

屏東市代傅建雄表示，屏東一直以來都是藍軍艱困選區，安泰醫院榮譽院長蘇清泉去年代表國民黨參選屏東縣長，創下藍軍在屏東21年來最高得票數與得票率，鼓舞藍軍士氣，也帶動地方鄉鎮長、民代、村里長席次增加。

▲▼黨代表林輝星

他說，民進黨昨天公布不分區名單中，第六名與第十名分別為周春米與莊瑞雄，屏東縣是民進黨的強勢地區，都安排二位不分區進入安全名單，藍營更應該增列一席安全名單給屏東縣，宣示深耕屏東的決心。

▲▼洪宗騏、縣黨部建記長沈世裕。

傅建雄說，民進黨這次仍安排全國醫師公會理事長邱泰源在安全名單內，蘇清泉曾任全國醫師公會理事長，更是歷屆唯一一位國民黨籍的理事長，長年致力於醫療與長照，更榮獲世界華人醫師獎，論醫療專業，這麼優質，cp值高的人才，更應該將蘇清泉列入不分區立委，為黨發聲。

林育先說，安泰醫院榮譽院長蘇清泉，在立委任內，為地方爭取建設，為人民處理陳情案件，政績有目共睹，長期對偏鄉醫療與離島醫療的付出，也反應在去年縣長選舉上，尤其琉球鄉拿下七成的選票，除了捍衛漁民權益外，更重要的是長期致力於改善離島醫療的用心，受到鄉親的肯定。去年縣長選舉完，蘇清泉院長仍然帶領團隊，深耕基層，傾聽民意，持續為地方服務，期許從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，為再戰縣長做準備，種種條件，絕對夠資格進入不分區安全名單。

東港鎮民代表洪志明、萬丹鄉民代表洪宗麒皆表達地方心聲，希望黨中央能在臨時中常會調整名單，將蘇清泉院長納入國民黨不分區安全名單，服務更多鄉親。

來自枋寮的黨代表林輝星表示，蘇清泉縣長選舉，在枋寮鄉贏了近5百票，這是破天荒第一次，若國民黨沒有將蘇清泉納入不分區安全名單，他會建議蘇清泉直接投入屏東縣第二選區立委選舉，他相信民意支持，蘇清泉一定會當選。

國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕表示，他認同大家的訴求，也會馬上將訴求轉達給中央黨部，也希望黨的優秀人才，能夠進入國會，為人民服務。