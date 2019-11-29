韓國瑜：選戰不擇手段抹黑、奧步　執政後一定亂搞

▲韓國瑜陪同立委候選人汪志冰參拜天母三玉宮。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日進行台北傾聽之旅，首站陪同台北市第一選區立委候選人汪志冰參拜天母三玉宮，現場聚集超過五百位民眾，連馬路對街滿滿都是人潮。韓國瑜表示，天上的神只能保佑風調雨順，但國泰民安是我們的責任，另外，汪志冰團隊現場也準備總長超過3公尺的巨型穿雲箭，象徵把韓國瑜送進總統府、汪志冰送進立法院。

▼韓國瑜陪同立委候選人汪志冰參拜天母三玉宮，現場民眾超過五百人。（圖／記者楊蕓攝）

▼人潮滿到天母三玉宮對面街道。（圖／記者楊蕓攝）

結束天母行程後，韓國瑜緊接著陪同台北市第五選區（中正、萬華）林郁方參拜台灣省城隍廟。前台北市長郝龍斌致詞時表示，城隍廟不只是台北信仰中心，也是公益慈善中心，城隍爺一定會保佑好人、保佑韓國瑜和林郁方當選。

郝龍斌痛批，民進黨是真正的詐騙集團，用詐欺犯、假共諜製造恐中、反中心理，尤其今天立法院二讀反滲透法，表面上講的是抵擋外來勢力，其實就是要控制人民、打擊對手陣營，民進黨把國家機器變政黨機器，把政黨機器變選舉機器、打擊異己的工具，直呼「紅色恐怖是假，綠色恐怖是真、黑韓產業鏈是真！」

韓國瑜致詞表示，今天來到城隍廟拜拜，覺得相當感慨，明朝以前只有高官可以拜城隍爺，現在不分男女老少，大家都可以自由參拜，因此城隍爺在人民心中有著崇高地位。韓國瑜當場承諾，「今天在城隍爺面前說話，絕對不會心口不一，一個政治人物純潔的心很重要，在選戰期間凡事不擇手段、抹黑、奧步，這種人執政後一定亂搞；而一個秉持著乾淨選戰、保有純潔赤子之心的候選人，未來執政一定清廉無比」。

韓國瑜表示，這幾年來大家很辛苦，今年估計台灣有四萬家公司倒閉，股票上市公司獲利嚴重衰退，明年東南亞15個國家關稅即將結合起來互相優惠，台灣卻進不去，「今天來城隍廟，我們都有信念，就是為人民打拚，這趟傾聽之旅我看到太多辛苦人、各行各業叫苦連天，沒有一個行業對未來有信心。」

韓國瑜說，他二、三十歲時，台灣到處充滿信心、樂觀進取，現在年輕人茫然，被低薪困住，人才靜悄悄離開台灣，薪水甚至比三十年前還低，不知道該怎麼辦，只好做月光族，沒辦法儲蓄，年輕人不知道台灣最可怕的事情，是世界忘記台灣台灣忘記世界，如果繼續下去台灣會被孤立。

▼汪志冰團隊製作巨型穿雲箭，象徵把韓國瑜送進總統府、汪志冰送進立法院，相當吸睛。（圖／記者楊蕓攝）

▼韓國瑜、汪志冰發射穿雲箭。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

