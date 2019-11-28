獨／公主出征！吳欣盈首次赴黨部開會　踩高跟鞋要跟蔡壁如掃街

記者陳家祥、楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨不分區立委名單底定後，除了賴香伶、高虹安、蔡壁如以及黃瀞瑩外，最大亮點當屬新光吳家大公主、新光人壽副總吳欣盈，讓民眾黨的不分區名單更添話題性。消息曝光後，吳欣盈一直到日前的不分區立委見面會，才正式以不分區立委提名人的身分在媒體前亮相。

▲新光人壽副總經理吳欣盈首次參與民眾黨選戰技術小組會議。（圖／記者陳家祥攝，下同）

當時吳欣盈身穿特殊剪裁的黑色襯衫搭配牛仔褲，一身勁裝現身記者會現場，掀起討論。當時媒體除了關注她的身分是否會有政商不分的問題外，也特別注意到她的身材變得苗條許多，議論紛紛。但吳欣盈似乎還不太適應政治圈的媒體生態，記者會結束後隨即快閃離去。

▲吳欣盈在不分區立委見面會，首次以不分區立委提名人的身分在媒體前亮相。（資料照／記者黃克翔攝）

據了解，吳欣盈雖然近期鮮少在媒體上曝光，但私下仍與民眾黨保持接觸，雙方也不斷在討論該以什麼樣的形式亮相，拉抬民眾黨的聲勢。《ETtoday新聞雲》28日獨家直擊吳欣盈到位於忠孝敦化民眾黨部開會，只見剛開完公司會議的吳欣盈，一身優雅套裝現身黨部，接著便換上「TPP Family」的團隊帽T，一起開會。



此次會議為例行的選戰技術小組會議，今天請來了同樣列席不分區立委的高虹安來上課，解釋大數據如何結合選舉。據記者現場觀察，蔡壁如替會議簡單做開場白後，吳欣盈隨即拿出筆記本來邊聽邊做筆記，看來相當的認真。

吳欣盈受訪表示，第一次參與這樣的會議，大家都很友善，很理性以數據做一些評估，她將從女性議題、銀髮退休議題，以及台灣競爭力部分，陸續在臉書PO文分享，從國外看到台灣競爭力的一些評比。



對於選舉上掃街或其他安排，吳欣盈表示，自己並不排斥，相當願意幫忙，「還有44天，就全力以赴，能把前面的人推進去立法院，這44天就值得了 」。吳欣盈說，「politics（政治）跟public service（公共服務），對我個人是沒差啦，把意見能帶動，同時用不同的方式看台灣未來 ，能超越藍綠一起改變，都很願意」。

▲吳欣盈前往民眾黨開會。（圖／記者楊亞璇攝）

吳欣盈說，之前去了60幾個國家，看到台灣做好的地方很珍惜，但很可惜有一些沒有好好把握的地方，她希望培養出「intelligent voter」聰明的、有智慧的投票人，讓不同眼光、角度了解別人是怎麼看台灣，一起走出台灣新的方向。她強調，inclusivity、diversity非常重要，大家要包容、多元化，公司也好、政治也好，都需要這樣的經營理念。



蔡壁如預告，「之後她會開始出場」，下禮拜有一些安排，吳欣盈完全配合黨部。蔡壁如也分享一段小插曲，就在她結束會議後準備要去掃街時，吳欣盈就直接回說要跟著去，「我說你穿高跟鞋不行」；另外，吳欣盈當時答應跟民眾黨主席、台北市長柯文哲參加晨會，柯說不能穿這樣，結果隔天她真的素顏、穿牛仔褲、背包背在前面，宛如大學生，變裝非常厲害，蔡壁如笑稱，她還蠻幽默，「我真的是被她的誠意嚇到」。

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