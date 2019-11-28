力挺韓粉專倒戈「全力支持蔡英文」！王定宇秒發現：大家覺得呢？

▲過去力挺韓國瑜的粉專倒戈了。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

2020大選倒數44天！民進黨立委王定宇28日在臉書指出，他發現過去一直以來力挺韓國瑜的粉絲團倒戈，並貼出一張截圖表示「這是個真正的韓國瑜粉絲頁，看看他的最新聲明！」貼文一出，底下還有人貼出挺韓的粉專連名字都改了，留言指出「馬上改名字，好棒喔」。

王定宇貼出的照片顯示，挺韓粉專「韓國瑜總統-台灣安全人民有錢」發表聲明指出，本次2020總統大選，「本粉絲團全力支持蔡英文總統連任，並放棄中國國民黨黨籍與『不再』力挺韓國瑜與旗下立委。」

▲民進黨立委王定宇發現挺韓粉專倒戈。（圖／翻攝臉書截圖，下同）



聲明還說，韓國瑜身為一位總統候選人「盡講一堆垃圾話，我不想浪費精神支持這種沒有格調的候選人，不僅草包還沒有涵養。」聲明列出吳斯懷及葉毓蘭等人，前者是「不反共、現在促統，主張兩岸儘速簽訂並公布台灣是中國的領土」；後者則是「表態支持港警，曾在2016年位列新黨不分區第一」。

最後，聲明強調，「台灣只有一個，再退就是大海，莫忘7200萬炒房多」。值得注意的是，粉專文章一出，後面又馬上改名稱，變成「韓唬爛選總統-國瑜安全佳芬有錢」。

然而，王定宇發現挺韓粉專倒戈後，表示「是花衣魔笛手的笛子失靈了？還是跟在魔笛手後面的人們突然清醒了？還是...背後操弄的「組織」東窗事發了？你覺得呢？」貼文一出，底下網友留言表示「終於覺醒了」、「叛變了？」、「撤資的也太明顯了⋯⋯」、「被盜帳號吧」、「被臥底翻團啦」、「滿臉問號」、「小心有詐」。

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