反制民進黨！國民黨推《反併吞中華民國法》　主權、人權並行

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立法院黨團本週一（25日）提出反滲透法草案，力拚在本週五（29日）就逕付二讀，時間相當倉促。國民黨立法院黨團29日也提出名為「反併吞中華民國法」草案，敵對組織定義更為明確，強調主權和人權並行。該法規定，通謀敵對組織或組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑。

國民黨團在立法說明中指出，近年來無論國內外，對於中華民國主權存在之威脅不斷。不僅境外勢力以各種方式意圖影響選舉、政局及社會秩序，國內外對於中華民國主權觀念，受有心人影響，不斷出現借殼上市及偷換概念等「軟破壞」，實已造成中華民國國家主權及自由民主憲政秩序之嚴重威脅，亟有必要制定本法。

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨提出反滲透法，但是內容充斥不確定法律概念，且指稱「滲透來源」，簡直是包山包海的霸王條款，難怪外界會認為是東廠復辟，國民黨提的反併吞中華民國法，定義明確，能兼顧國安和人權。

《反併吞中華民國法》草案要點：

1.明定敵對組織之定義，凡主張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權之國家、政權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體，無論處中華民國境內外，經政府公告者，均屬之。

2.公務員不得違背國家忠誠義務發表涉及消滅、併吞、取代中華民國之言論，總統亦同。

3.刑法外患罪及國家安全法2-1條規範不足，另立特別規定。

4.協助敵對組織妨害公共秩序者，應予特別處罰。

5.影響選舉、遊說者，應予特別處罰。

6.法人、團體或其他機構犯本法之罪者，處罰其行為負責人；對該法人、團體、機構科以罰金。

7.敵對組織成員應負正犯罪責。

8.犯本法之罪者而自首或自白，減輕或免除其刑。

其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

