▲縣長饒慶鈴希望能達成「人人都是行動急診室」，親自示範CPR。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為了掌握黃金關鍵時刻，搶救生命，台東縣政府大力推動全民CPR+AED課程，目前已經有1萬4千人完訓，縣長饒慶鈴希望能達成「人人都是行動急診室」的目標，提升民眾到院前的急救成功率。

衛生局指出，秋冬季節是心血管疾病的好發期，氣候多變，日夜溫差大，罹患心血管疾病者、高齡長者及肥胖等族群，務必注意3高控制及低溫促發心血管疾病的發生，近年來心肌梗塞的發病率也有年輕化趨勢，一旦懷疑是心肌梗塞或中風的急性發作，應該打119，並以最快速到達醫院；而在黃金關鍵的4-6分鐘若能妥適處理，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症。

饒慶齡表示：我們都有可能成為任何1個人生命中的守護天使，因此，台東縣政府推動兩年的全民CPR計畫，至今年10月止，總共有45個機關、19所學校，總計14,058人完成訓練，自7月起辦理的CPR+AED急救小學堂，就受到民眾皆熱情參與；預計109年底，包含照服員在內，預計將有4萬人以上完成訓練，希望能達到「人人都是行動急診室」的目標，進一步提高台東縣的平均餘命。

▼推動全民CPR，台東1萬4千人完訓。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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