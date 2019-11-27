命懸一線！宜蘭婦大街倒地無生命徵象　民眾與消防員接力CPR救命

▲宜蘭一名婦人大街倒地OHCA，好心民眾與消防員接力CPR救回婦人一命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名約50歲婦人，24日晚間8時許在礁溪市區不明原因倒地、失去意識，好心民眾報警，也緊急為婦人CPR至消防員接手，民眾與消防員接力CPR，終救回婦人寶貴一命。

宜蘭礁溪分隊24日晚間8時許，獲報礁溪市區有婦人倒地意識不清，隊員廖昱智、張育承2人火速前往救援，趕扺現場時，已由民眾為婦人緊急執行CPR，廖昱智並確定婦人為到院前心肺功能停止（OHCA），立即接手繼續給予CPR，患者於現場一度恢復脈搏，但婦人上救護車後沒多久又無脈搏，呈現瀕死式呼吸狀態。

廖昱智等人立即進行AED分析及相關急救處置，AED電擊並持續CPR急救，約1分鐘後到達礁溪杏和醫院，患者恢復生命徵象，醫院接手繼續相關急救作為。

宜蘭消防局表示，這次能成功救回婦人性命，在於第一時間有民眾迅速施予CPR以爭取黃金救援時間，加上救護人員當機立斷使用AED電擊器並持續CPR心肺復甦術，使人到院後能恢復心律，展現平時對民眾CPR宣導成果，也表現出救護人員的訓練成效。

消防局長徐局長松奕說，民眾若遇意識不清的患者，為確保第一時間即能給予患者CPR，如經受理報案確定是OCHA案件者，派遣員除了調派救護車前往外，可立刻透過線上即時教學的方式指導民眾對患者實施心肺復甦術，以爭取黃金救援時間。

同時消防局將以最快速度調派救護人員抵達接手，藉由消防人員的緊急救護技能的專業訓練，將宜縣急救成功率向上提升，搶救更多患者的寶貴生命，以保障縣民的生命安全。

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