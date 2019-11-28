寧波現場／疑似高以翔家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守遮臉

記者蔡紹堅、陳政錄、劉亭／寧波─台北連線報導

高以翔錄製節目猝死，爸媽、哥哥高宇橋都趕往現場進行後事，現場相當低調。《ETtoday新聞雲》現場直擊，下午4時許，有疑似家屬現身靈堂前，而現場工作人員馬上派出多人，以8支黑傘全面防守，完全把臉遮住。

下午陸續有人士抵達殯儀館，都是直接以車輛載人至高以翔靈堂外面，之後工作人員紛紛湧上，打了至少8支黑傘，團團將前來的人士圍住，避免前來悼念人士曝光。記者現場觀察，目前有一名穿著棕色靴子的年輕小姐，與一名戴著口罩的人士抵達現場。

▲疑似高以翔家屬現身殯儀館。（圖／記者蔡紹堅攝）

殯儀館現場從早上開始有警員出現，直到下午已經換成人數眾多的保安人員，在每個出入口都有至少一人看守，除了內部人員之外，其他人等都無法進出，即使有粉絲想獻花或致意，都被檔在門外，甚至也因此發生了幾次零星爭執。

而一直到下午，現場仍然有法師出入靈堂，目前誦經儀式應該仍在進行中。現在當地天色已逐漸變暗，由於今（28）日從寧波返回台灣只有晚上7點的班機，但目前看起來現場仍然沒有動靜，因此推測可能會延後回台。

而目前在寧波機場這邊，雖然有很多旅行團，遊客的滿滿人潮，但暫時還未觀察到有特殊的維安跟人員現身。

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▲寧波機場今日最快返台班機。（圖／記者陳政錄攝）

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