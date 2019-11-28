寧波現場／5年女粉爆高以翔「倒下前暖舉」　衝靈堂希望送最後一程

▲高以翔粉絲們到殯儀館外等候。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、劉亭／寧波─台北連線報導

高以翔拍攝錄綜《追我吧》猝死，到了最後一刻仍然盡力奔跑，聽聞消息令許多人不捨。一名喜歡高以翔超過5年的女粉絲透露，當天去參加了錄影，高以翔還擔心她會冷，特別用手勢提醒他，沒想到過不久之後，就現場看見偶像倒下，難過地根本睡不著。

一些高以翔的粉絲在參加完追思會後，也趕來殯儀館外等候。其中一名不願具名的女粉絲向《ETtoday新聞雲》透露，當天就在《追我吧》錄影現場，坐在第一排，和高以翔距離不到2公尺，進去錄節目之前都有簽下保密條約，不可以對外說出在裡面發生的事情。

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▲高以翔粉絲追思會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

該位女粉絲表示，當天高以翔的粉絲，相比陳偉霆、黃景瑜兩人是比較少的，當她大喊「高以翔」後，對方向她比了用兩手向內拉的手勢，一開始還誤以為是要擁抱的意思，所以她也同樣比回去；之後別人解釋之後才知道，原來是「拉緊衣服」的意思。

因為當天錄影時，天氣才9度，相當寒冷，因此讓女粉絲很感動，高以翔「對我一個小粉絲都這麼好、這麼溫暖」，更加感覺到高的善良。但沒想到才過不久之後，高以翔突然在跑步之後倒下，現場看到新聞通知他昏倒，之後證實過世消息。

女粉絲回想到高以翔當晚的溫暖，卻感到更難過，「這麼好的人卻就這樣走了，晚上根本睡不著」，因此決定到寧波殯儀館現場，雖然不知道會不會開放，可以讓粉絲進去致意，但還是希望可以遠遠送別高以翔。甚至粉絲們也想向浙江衛視、家屬們喊話，不知道是否可以開放，讓她們進去送高以翔最後一程。

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