寧波現場／高以翔哥哥趕抵殯儀館　低調為弟弟處理後事

記者蔡紹堅、劉亭／寧波─台北連線報導

高以翔27日凌晨在大陸錄製節目《追我吧》，因心源性猝死，享年35歲，目前爸媽、高以翔哥哥高宇橋都已抵達寧波處理後事。《ETtoday新聞雲》記者位於寧波殯儀館觀察，今（28）日殯儀館內人不多，但有很多保安、公安，希望可以低調進行後事，不希望太多人打擾。

▲高以翔寧波殯儀館現場，法師坐上車。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，昨晚高以翔家屬都已趕到寧波，哥哥高宇橋也抵達現場，從早上開始，除了有法師進出之外，靈堂一直陸續有追悼的親友前來致意。遺體因為保存問題，目前還在冰櫃，運回台灣的細節還在討論。

據了解，喪葬事宜原本由電視台協調處理，目前官方也已加入。而在寧波殯儀館內，除了高以翔靈堂外有比較多人聚集，殯儀館目前辦後事的人不多，因此只要稍微靠近就會有保安前來關心。

也因此，27日晚間，已經有寧波當地粉絲透過網路號召，今日早上10點在攝影場地附近舉辦追思會，包含寧波當地，浙江、杭州、上海等地的粉絲都到現場，希望以獻花的方式追思高以翔，甚至傳出浙江衛視也會獻花。殯儀館現場的業者向記者透露，有人向他們預定1000支菊花送往追思會，記者追問是誰如此大手筆，對方則表示不清楚，不願多談。

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