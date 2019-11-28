寧波獨家快訊／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步進入登機口

記者陳政錄、劉亭／寧波─台北連線報導

高以翔錄製綜藝節目《追我吧》猝死，家屬昨晚已趕至寧波現場處理。《ETtoday新聞雲》記者目擊，高以翔爸爸於今（28）日下午5時15分許現身寧波機場，對於遺體如何處理未回答，之後保安就將記者擋開，高爸爸不發一語快步離開，進去登機口，完成登機作業。

《ETtoday新聞雲》記者在機場看見高以翔父親後，上前詢問請問高以翔遺體是否會運回台處理？但高以翔父親當時在滑手機，並未留意到記者提問，這時保安人員直接上前詢問「你是誰」，之後就把記者擋開。

記者雖然試圖再繞到另處詢問，但之後高以翔爸爸就在三名保安陪同之下，不發一語快步進入登機口，約5時20分就快速入關，記者則被後面公安趕走。

▲高以翔爸爸（左一）現身機場，身旁有許多保安人員陪同。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，今日從寧波出發的班機中，只有一班是晚上7點返回台灣的班機，其餘皆是飛往越南、曼谷等國家，因此推測高以翔爸爸應是搭乘這班機返回台灣，繼續處理後續事宜。

《ETtoday新聞雲》記者訪問上海市台資醫院的專業人士，得知遺體必須做好防腐後才可運回台灣，價格至少10萬元人民幣（約新台幣43萬元）起跳；另外，遺體利用專機回台的費用則要200多萬台幣，不過比起貨艙運送方式來說較令人放心。

▲高以翔爸爸進入登機口。（圖／記者陳政錄攝）

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