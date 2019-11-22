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謠言打趴花生價　陳吉仲下鄉收購護農民：已行文法務部檢舉假消息

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▲▼ 謠言打趴花生價　陳吉仲下鄉收購護農民：已行文法務部檢舉假消息 。（圖／農委會提供）

▲農委會主委陳吉仲呼籲，勿傳播謠言損及農友權益。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

雲林縣長張麗善日前指出，農委會明年一月要進口花生且每公斤僅30多元，導致現在盤商不願進場收購正值產季的雲林花生，消息一出，讓雲林產地花生一周每台斤下跌10元，對此農委會除了指該言論為假消息外，也宣布從20日起將以每台斤40元收購花生。農委會主委陳吉仲今（22日）更在臉書上表示，這兩天每天都到雲林處理花生的產銷問題，但假消息仍不斷，農委會已正式行文法務部檢舉。

陳吉仲指出，前陣子網路上流傳一張「明年」的關稅配額花生進口權利金決標單，錯把權利金當成花生的進口成本，農委會澄清後，卻有特定的政治人物繼續用「進口花生都是脫殼不是帶殼」來攻擊農委會的說法錯誤，這是非常惡意的扭曲。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 109年花生關稅保護機制 。（圖／農委會提供）

▲109年花生關稅保護機制。（圖／農委會提供）

陳吉仲解釋，產地收購都是以帶殼計價，為了方便比較，才用帶殼的成本舉例說明，如果業者是進口脫殼花生，還要乘上一個權數才是真正的容許進口量，所以實際上的脫殼花生配額量會更少，成本也更高。

對此，農委會也整理了「帶殼」和「脫殼」花生真正的進口成本。陳吉仲呼籲，請特定政治人物不要再繼續玩文字遊戲誤導外界，影響正在收成的花生農民權益。

▲誠信聯盟議員蔡東富、縣議員李建志也一致認為，花生價崩盤原因在於中央不應在此時標售價、量作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善（圖左二）指出，農委會明年一月要進口花生，導致現在盤商不願進場收購正值產季的雲林花生。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳吉仲說，這兩天每天都到雲林處理花生的產銷問題，因為產地影響價格的惡勢力仍然不斷在散播謠言，影響花生價格。國民黨雲林縣黨部甚至無視農委會已經宣佈每台斤40元以上收購的政策，製作夾報文宣繼續散佈花生價低的消息，引起農民恐慌，目前已經正式行文法務部檢舉，請檢調查明是否有違反刑法第251條第2項之情事。

陳吉仲最後強調，從昨天開始，雲林縣的虎尾、北港、元長、崙背農會以及嘉義東石雜糧生產合作社、雲林子茂果菜生產合作社、雲林莿桐合作農場都已經開始啟動每台斤40元以上的花生收購，非常感謝這些農民團體願意配合，農委會也將持續協調更多農民團體以及鄉鎮公所進場確保價格，不管要花多少成本，都要保障農民的收益。
 

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