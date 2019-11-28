王獻極衝上台鬧場「來踹我」⋯柯文哲致詞中斷怒轟：欠扁的人

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲酸台灣國創辦人王獻極家人都在海外，卻在台灣辦募款是不要臉，面對他的批評又嗆「我忍不住要再踹他一腳」。柯文哲28日上午出席公開活動，致詞到一半時，王獻極身穿「柯來踹我」，突衝上台抗議，事後柯文哲受訪表示，「就欠扁的（人）」。

王獻極身穿「柯來踹我」，要求柯趕快踹他，不過他火速遭到隨扈壓制架離，柯文哲雖一時中斷，但之後仍繼續致詞，不受影響。事後受訪時，柯文哲不滿轟，「每天都有這種的」，今天是身心障礙者表揚活動，他跑來幹什麼？被問及是否認出對方？柯文哲回「就欠扁的（人）」，今天這是身心障礙者活動，跑來這裡幹什麼，他找錯場合了。

對於柯文哲提出「兩岸一家親」，前總統陳水扁替柯緩頰，稱自己以前也說過類似的言論，強調自己沒有證據證明柯是「紅色力量」，還反問大家質疑柯文哲，「難道阿扁也是『紅色力量』的代表嗎？」

柯文哲酸說，「這種話民進黨講都沒事」，2016講了也是每個人都拜託他去站台，「講明白了，其實兩岸問題我們都非常清楚，中共對台灣有目的有野心，廢話這大家都曉得，可是這不是打嘴砲可以解決的」。他表示，像他當台北市長，資安的確是大問題，所以國防資安，各種準備要準備，「每天打嘴砲於事無補」。

▲柯文哲出席2019科技輔具評選暨國際身心障礙者日慶祝大會。（圖／記者黃國霖攝）

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