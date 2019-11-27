陳水扁雲林拜廟　痛批韓國瑜「沒營養又沒衛生」

▲前總統陳水扁27日下鄉雲林縣到莿桐鄉玉樹宮上香祈福，火力全開直批前總統陳水扁批國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜是假窮騙選票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

前總統陳水扁27日上午到雲林縣莿桐鄉玉樹宮上香祈福，火力全開直批前總統陳水扁批國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜是假窮騙選票，指沒有必要，農民、勞工都很辛苦，他們應該要當一個好的模範，不要再騙了。

前總統陳水扁於莿桐鄉玉樹宮致詞約20分鐘，面對媒體詢問身體狀況，陳水扁說會好也不完全，依照醫師說法，走到戶外面對群眾，這是最好的治療，為了治療的需要，所以他一定要走出來，不能關在家裡當宅男，否則沒有瘋也會被關到起肖，蔡英文上台後，讓他可以在新勇哥物語、電視台節目說點話。

前總統陳水扁批國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜是假窮騙選票，陳水扁表示，韓國瑜，為了選舉說那些沒營養、沒衛生的話，沒有必要，台灣人沒有那麼沒水準，會分辨是非，所以他可以騙一次市長，要騙總統就困難重重，表示台灣人真的夠水準。

陳水扁說，韓國瑜選高雄市長說他是庶民，一碗滷肉飯、礦泉水度三餐，結果老婆在開貴族學校，說沒有房子可以住，借助小姨子家，結果房子是小姨子25歲買的，黃金地帶樓中樓，怎麼可能，房子一棟棟買，根本是炒房。

對於親民黨總統參選人宋楚瑜，陳水扁則說，可以了，騙那麼多次了，宋楚瑜從58歲騙到78歲，還要繼續騙，他不膩我都膩了，怎麼可以要選第五次，五度五關獎五萬，為了什麼，為了賺他母親廁所門修理費用嗎，不要再騙了，沒有必要，農民、勞工都很辛苦，他們應該要當一個好的模範，不要再騙了。

▲前總統陳水扁27日下鄉雲林縣到莿桐鄉玉樹宮上香祈福，火力全開直批前總統陳水扁批國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜是假窮騙選票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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