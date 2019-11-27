匪持槍埋伏小7等保全補鈔　扣板機卡彈情勢逆轉...被壓趴喊：我外面欠很多

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子27日下午持改造手槍躲藏在龜山區一處超商內，見2名保全前來補鈔時，廖突然持槍向保全射擊，但匆忙中卻卡彈，保全立即奪槍後與廖扭打，購物民眾見狀也加入圍捕，迅速將廖壓制在地，員警趕來後將廖男帶回偵訊，廖男向警方供稱「在外面欠很多」才鋌而走險，警方把作案用改造手槍與遺留超商內子彈帶回化驗，至於真正搶奪原因還在調查中。

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍搶奪，所幸及時被保全與路人合力壓制，警方帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍搶奪，幸被保全與路人合力制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，27日下午2時許，立保保全2名保全人員前往位於龜山區文化一路上的超商進行補鈔作業，36歲的廖姓男子在超商內埋伏，見保全補鈔時突然拿出預藏改造手槍，朝林姓保全人員開槍，但因卡彈無法擊發，廖男還持續拉槍機，企圖排除卡彈再開槍，但林姓保全立即抓住廖男，奪去手槍後與廖扭打。

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍搶奪，做案用的機車停放在超商旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓保全請另一位保全同事看管裝有現鈔的運鈔袋，在旁購物的民眾多人見狀也協助圍捕，迅速將廖男壓制在地，龜山分局員警獲報後趕超商逮捕廖姓男子，並在地上尋獲3顆未擊發子彈，初步研判歹徒使用的是改造手槍，歹徒做案用的機車也停在超商旁。

▲桃園市廖姓男子27日在龜山區超商持槍搶奪，警方在超商內蒐證與偵訊廖男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

廖男被逮捕後羞愧地不敢抬頭，有民眾怒斥「好手好腳不找工作，居然持槍強盜！」警方將廖男上銬後帶回警局偵訊；廖男偵訊時初步供稱，因外面積欠太多債務，才會走上這條路，警方將針對槍枝來源與廖男犯案動機，以及是否有其他共犯等深入追查中。

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