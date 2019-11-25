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凌晨闖紅燈被抓包！男遇攔查「開車衝撞」...警朝輪胎猛開一槍　他棄車奔逃

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記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名李姓男子25日凌晨行經中和區中正路、中興路口時，違規闖紅燈被巡邏員警發現，沒想到他面對攔查非但不停車，反而還衝撞員警，逼得員警開槍擊破右前輪，但李男仍尋隙逃跑。所幸警方展開搜索後，在附近公園將他帶回偵辦。

▲▼ 李男遇警方攔查不停，更衝撞員警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 李男遇警方攔查不停，更衝撞員警。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

中和3名員警25日凌晨3時40分執行巡邏勤務時，見一輛黑色自小客車在中興路、中正路口闖紅燈，於是在板南路178號前將對方攔停，沒想到55歲的李姓駕駛非但不停車，反倒開車衝撞員警。

▲▼ 李男遇警方攔查不停，更衝撞員警。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警見狀隨即拔槍，並多次高喊「下車」，但李男始終不為所動，甚至還開車衝撞，員警只好朝自小客車右前輪猛開一槍，沒想到仍被李男尋隙開車脫逃。

警方隨即展開地毯式搜索，發現李男將車輛開到景安路後，與坐在副駕駛座的友人棄車逃逸，最後才在復興公園內將李男帶回偵辦，訊後依妨害公務等罪將他移送法辦，並持續追查在逃的李男友人。

▲▼ 李男遇警方攔查不停，更衝撞員警。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李男棄車逃逸，最後藏身在復興公園內被警方查獲。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼ 李男遇警方攔查不停，更衝撞員警。（圖／記者陳以昇翻攝）

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