快訊／連千毅才續押...高雄再傳「談判大亂鬥」　惡煞暗夜學區旁連轟3槍

▲高雄市三民公園傳出槍響跟聚眾鬥毆，警方到場採證 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

直播主之亂結束才2個月，連千毅才傳出繼續延押，不過高雄治安卻是再掀風暴，三民區十全一路上的三民公園內傳出槍響，據了解有十多名男子先是聚集談判，然後雙方大打出手，當場有人連續開了三槍，居民聽到槍響立刻報警。

15日上午00:30左右，高雄三民公園發生民眾鬥毆開槍事件，根據目擊民眾表示先聽到3聲疑似槍響，隨即看到一群人在公園內廣場打架，線上警網隨即在十全安東路口攔查到一輛可疑轎車，前後玻璃都被打碎，後保險桿都掉了，車上兩名男子被帶回派出所。

▲高雄市三民公園傳出槍響跟聚眾鬥毆，警方到場採證 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市三民公園傳出槍響跟聚眾鬥毆，警方到場採證 。（圖／地方中心攝）

傳出槍響的三民公園，一旁緊鄰國中小學與高雄醫學大學，警方初步勘驗發現，先是找到地上遺留一顆彈殼以外，地上有血跡及被打斷的高爾夫球桿，還有掉落的手機和衣服，警方同時也清查醫院是否有人受槍傷，目前掌握有一名男子頭部左側有傷口，身上也有多處受傷,由兩輛車送至高醫自行步入急診後車輛隨後開走，警方也正在調查整起案件。

▲高雄市三民公園傳出槍響跟聚眾鬥毆，警方到場採證 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市三民公園傳出槍響跟聚眾鬥毆，警方到場採證 。（圖／地方中心攝）