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敘利亞汽車炸彈爆炸「15死50傷」　土國防部：當地庫德族所為

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▲ 整起事件共造成15死50傷，現場相當慘烈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

敘利亞北部城鎮巴卜（Al-Bab） 16日發生一起汽車炸彈爆炸事件，爆炸波及鎮上一輛公車及附近的計程車招呼站，共造成15死50傷。儘管目前還不清楚到底是誰發動了這起恐怖攻擊，不過土耳其國防部懷疑是巴卜當地的庫德族（Kurdish）所為。

根據《CNN》報導，敘利亞民防救援組織「白盔」 （White Helmets）主任哈珊（Hassan Abu Salah）提到，「整起爆炸事件至少造成50人受傷，根據巴卜醫院和我們所掌握到的人數，確定共有15人不幸喪命，其中有12具遺體已經確認身分，另外3具則因為被燒得焦黑、變形，難以辨別身分。」

雖然總部位於安卡拉的阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）透露，死亡人數其實已經攀升至18死，不過相關消息還尚未被證實。

▲ 敘利亞北部城鎮巴卜發生一起汽車炸彈爆炸事件 。（圖／達志影像／美聯社）

目前還沒有任何組織出面坦承犯案，然而土耳其國防部事發後隨即在推特發文，指控這起恐攻就是由當地的庫德族發動。他們強烈抨擊，「這些不人道又不文明的庫德族恐怖分子，這次又再度使用和『DAESH』（IS,伊斯蘭國）相同的方式，鎖定那些無辜的民眾進行攻擊。」

對此，敘利亞人權觀察組織也補充，土耳其軍隊於2017年2月從伊斯蘭國手中攻占了巴卜，從那時候開始，巴卜便不停發生大大小小的安全事故。

據了解，巴卜位於敘利亞第二大城阿勒坡（Aleppo）東北方大約30公里，是聖戰分子所建立的「哈里發國」（caliphate）最西邊的據點之一。後來在美國的支持下，庫德族民兵在今年3月終於將哈里發國殲滅。

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