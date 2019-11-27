誆投資IWS虛擬貨幣2年吸金3千萬　前台商「楊董」開粉專僅24人按讚　

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊27日宣布破獲一起橫行宜蘭花蓮地區的虛擬貨幣投資詐騙集團！該集團楊姓主嫌（59歲、詐欺前科）打著引進新加坡IWS國際理財平台，以最低每口100美金價格招攬當地菜籃族、退休銀髮族加入投資、楊嫌為招攬下線客戶，還贈送號稱自己企業生產可防癌抗老的「氫離子濾水器」給投資者，聲稱投資8個月就可回本獲利100%，結果詐騙集團僅是拿先收到的投資款交給民眾假稱獲利，楊嫌以相當老鼠會吸金手法前後吸引上百人加入，不少菜籃族賠光積蓄憤而報警提告。

▲刑事局破獲楊董IWS虛擬貨幣吸金盤逮捕楊姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲楊董IWS虛擬貨幣吸金盤，楊姓主嫌成立粉專攬客2年僅有24人按讚。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，花蓮地區從2017年起陸續有被害人指稱，投資IWS國際電子貨幣遭詐騙數十萬到百萬元新台幣不等，被害人先後以匯款，或者面交現金手法給楊姓主嫌後代為操盤。

楊姓主嫌對外自稱「楊董」，宣稱該虛擬貨幣投資穩賺不賠，並以每單位18萬元新台幣接受民眾投資，繳錢後8個月就可拿回本金等同投資翻倍，1年半拆分7次更可賺取80萬元新台幣，不少菜籃族、退休銀髮族因此心動投資，楊嫌並透過電腦主機在網站上秀出不實的漲幅數字，讓眾多投資者沉溺在發大財的美夢中。





▲刑事局破獲楊董IWS虛擬貨幣吸金盤，警方查扣嫌犯攬客的投資廣告等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

結果2018年8月IWS國際理財平台無預警關閉，甚至楊嫌在台灣註冊的金融公司也註銷解散，投資大眾這才發現楊嫌等人已經捲款潛逃，部分被害人組成自救會向花蓮地檢署提告。

花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮刑事局偵七大隊、花蓮縣刑大介入調查，警方於今年8月起陸續收網，兵分多路前往新竹縣、台北市、新北市執行搜索，逮捕包含楊姓主嫌夫妻等5人。

▲刑事局偵七大隊副大隊長徐釗斌說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方並查扣手機、筆記本、隨身碟、IWS理財平台資料、匯款單、存摺等證物，幹員並在楊姓主嫌夫妻銀行帳戶內發現有疑似高達新臺幣562萬餘元詐騙所得。警方指出楊嫌招攬廖姓男子3人擔任講師，分赴宜花、台北等地招開投資說明會。

該集團以入會贈送價值7萬5千元的負氫離子淨水機，招攬下線可抽成方式率續吸引上百人加入，警方估計該平台經營2年多來吸金超過新台幣3千萬元，被害人超過百人，警陸續約詢30多名被害人前來指認。

警方表示，楊男自稱曾是赴陸台商開設傳產工廠，多年前因景氣不好認賠返回台灣，才下海開始經營「拆分盤」「理財創富平台」以老鼠會手法吸金，楊男還在臉書成立「IWS國際財富共享」粉絲專頁對外宣稱：「日久見人心、路遙知馬力；是真金就不怕火來煉，IWS絕對是目前市面上最優的創富平台。」但該粉專迄今僅吸引24人按讚追蹤，警訊後將該集團楊姓主嫌及成員依違反詐欺、銀行法、組織犯罪條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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