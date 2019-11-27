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美總統彈劾調查新階段「7天後展開」　眾議院司法委員會：川普和律師可以出席

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▲▼民主黨籍眾議員納德勒（Jerry Nadler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨籍眾議員納德勒（Jerry Nadler）在聲明中表示，已去信提醒總統川普，接下來的聽證會「要就出席，要不必嘴」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普的彈劾調查案步入下一階段，在眾議院情報委員會連續兩週高調舉行的聽證會後，眾議院司法委員會將在12月4日展開第一次彈劾聽證會。民主黨籍眾議員納德勒（Jerry Nadler）寄出一封信提醒總統，川普和他的律師們有權出席聽證會。

根據「abc News」報導，眾議院司法委員會（The House Judiciary Committee）將召開的聽證會期間，將邀來法律專家做為證人旁聽，而民主黨人為了接下來的會議，起草關於彈劾行動的文章，標題名為「針對總統川普的彈劾調查：總統彈劾的憲法依據」。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普及白宮方面尚未對此事做出回應。（圖／路透）

納德勒在聲明中表示，誠如眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）所說，彈劾調查已經進到一個新階段，而之前由情報委員會召開的聽證會，意在針對川普一連串嚴重的失職指控，尋求建構一個能夠做出回應的法律依據，「我也寫了一封信給總統川普，提醒他委員會的彈劾調查聽證會是允許總統出席的，也能夠讓他的律師向證人提問。」

納德勒指出，既然接下來的聽證會已經允許讓川普出席，總統就必須做出選擇，一則抓住機會出席聽證會，一則乾脆不出席，然後閉嘴別再抱怨整個調查程序。

眾議院司法委員會表示，即便情報委員會沒有及時送來先前彈劾調查的資料，會期仍會如期進行，並強調這是一場合法的聽證會，內容包括揭露證據，以及遵照憲法架構進行程序。對此，白宮目前還未有正面回應。

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