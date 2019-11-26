醉鄰搬巨石擋車庫　女地質學家早起扛出「碎石機」噪音大反擊

In which my asshat neighbors decided to be complete drunken fecalwads by rolling a giant #sandstone boulder in front of my car, but forgot that I am a tiny #geologist who has access to a VERY loud auto-chipper at 7:30 am: a story in 4 pictures. #problemsolving #NowICanWrite pic.twitter.com/ZqPlheF4SM — Melissa Scruggs (@VolcanoDoc) 2019年1月19日

實習記者曾筠淇／綜合報導

在美國加州伊斯拉維斯塔（Isla Vista California），一名地質學家梅利莎.斯克魯格斯（Melissa Scruggs）的車庫前被隔壁鄰居放了一顆大石頭，因此無法開車出門。於是她就在早上7時30分時，使用會發出超大噪音的「電動碎石機」（auto-chipper）粉碎巨石，還把碎石放在兩家車庫之間，讓不少網友看到後紛紛叫好。

據英國《Metro》報導，梅利莎在推特上發出4張照片並表示，「我的混蛋鄰居完全喝醉了，還把一顆巨大的石頭放在我的車庫前」。不過，梅利莎可不會傻傻被欺負，身為地質學家的她決定大反擊，向鄰居報仇。

梅利莎決定利用自己的專業知識來反攻，她在早上7時30分時，使用了會發出極大噪音的電動碎石機，將那顆巨石敲碎，並把那些碎石移放到兩家的車庫之間。

▲梅利莎的鄰居酒醉後，竟把巨石放在她的車前。示意圖，非本文當事石頭。（圖／取自Pixabay）

不少網友在看到後都覺得十分痛快，進而留言表示，「唯一失望的是，你不是在凌晨5點這樣做」、「地質學家當之無愧」、「完全是靠你的專業，做得好」、「好喜歡那些敲碎的瓦礫」、「你等到7:30才做？應該要在5:30做的」、「他們車子上的塵土是畫龍點睛」。

梅利莎而後還補充，在「反擊」後，她與那兩個鄰居進行了眼神交流，「一個對我點頭，一個睜大眼睛看著我，好像我是個瘋子。我想我們已經達成了共識。」