西雅圖阿拉比卡豆攙偽　業者認錯繳千萬不法所得…將辦回收換貨

▲西雅圖精品咖啡連鎖店販售的阿拉比卡咖啡豆被查出摻有低價品，卻在包裝標示上宣稱100%豆種。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

日前網路掀起一股阿拉比卡咖啡豆品種純正的爭議，士林地檢署主動分案追查，發現經營連鎖西雅圖咖啡店的馥餘實業公司，涉嫌為了降低成本，用低價豆混摻，卻標示成「100%阿拉比卡豆」販售，有觸犯攙偽食品等罪嫌，檢調25日搜索約談馥餘劉姓總經理等3人到案後，諭令300萬元到5萬元不等交保，劉已繳回不法獲利1千萬元，將配合處理回收換貨事宜。

▲業者曾公告澄清攙豆報導不實，現在總經理稱願向消費者道歉。（圖／翻攝西雅圖極品咖啡官網）

今年10月間，一篇食品安全網站文章公開質疑，西雅圖咖啡販售的100％阿拉比卡咖啡豆，其實攙了低價的羅布斯塔咖啡豆，士檢檢察官分案指揮調查局台北市調處，在25日會同食藥署、台北市衛生局等單位，前往搜索馥餘實業公司和工廠等3處，傳喚被告劉姓總經理等6名被告、證人到案。

調查發現，馥餘近年來為了降低成本，把原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」，放在各西雅圖咖啡店及家樂福等賣場通路販賣。

▲西雅圖咖啡豆攙偽案是檢察官主動分案追查。（圖／資料照）

檢調估計，業者因為使消費者誤信標示而賺進的不法獲利至少上千萬元，25日依違反《食品衛生管理法》攙偽食品罪、《刑法》標示不實罪，諭令劉姓總經理300萬元交保，李姓廠長及何姓員工各交保20萬元、5萬元。而劉姓總經理26日再到士檢繳回犯罪所得1千萬元，並表示將盡快向消費大眾道歉，辦理後續回收換貨事宜。

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